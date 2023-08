Desde su cuenta de Instagram aclaró que el del viaje no tiene nada que ver con su salud.

Wanda Nara se fue de la Argentina en avión privado rumbo a Turquía luego de que su marido, Mauro Icardi, decidiera renovar su contrato con el Galatasaray. En el vuelo viajaron la conductora de Masterchef junto a su marido, el estilista y amigo Kennys Palacios y cuatro de los hijos de la también empresaria. Francesca, Isabella, Constantino y Benedicto. Quien se quedó en el país fue Valentino, que se encuentra jugando en las inferiores de River Plate y está al cuidado de su padre, Maxi López, quien había regresado al país para acompañar a sus hijos en medio de los rumores sobre la salud de la empresaria.

Desde su cuenta de Instagram aclaró a sus seguidores que el motivo del viaje no tiene nada que ver con su salud: “No me voy a hacer ningún tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”.

Entonces compartió las imágenes del exclusivo avión privado en el que volaron hacia el destino elegido por su marido para desempeñarse en el Galatasaray de Turquía. Allí una multitud los acompañó desde el aeropuerto hasta el estadio, en el que se presentaron frente a una multitud que coreaba sus nombres y cantaba la canción que representa al jugador, quien en esas tierras se convirtió en un ídolo popular.

Instalada en Estambul, este lunes Wanda compartió desde sus redes sociales distintas imágenes y videos de momentos familiares, donde se pudieron ver algunos detalles del hogar: una gran casona con ventanales y vistas a un hermoso parque con pileta y huerta.

De esta manera, Wanda y sus hijos pudieron disfrutar de la pileta y darse un chapuzón frente al clima cálido de Estambul. Además, los niños tienen un salón con instrumentos, donde pueden cantar y divertirse en sus tiempos libres. Mauro Icardi y Nora Colosimo respondieron a la publicación con varios emojis de caritas contentas y corazones. (Infobae)