San Francisco está a la “Pelusa” y el objetivo es claro: “Ascender en los dos torneos”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

(Nota ampliada de la edición impresa)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En San Francisco va todo de la mano: el club se encaminó definitivamente a ser “modelo” de un proyecto con paradigma profesional, el vecino del barrio se acercó a disfrutar y a colaborar y futbolísticamente el equipo de Primera división pelea con chances de ser y transcender en dos frentes distintos: el Promocional de la Liga del Sur y el Clasificatorio al Regional Amateur. En ambos pretende ascender.

“El momento iba a llegar, hoy jugamos para competir, para ser mejores, y eso lleva a que busquemos ser primeros en todo”, manifestó Mario Martínez, presidente del “Santo” desde principio de año pero trabajando por el bien de la institución, junto a un grupo de entusiastas ex futbolistas, desde hace tres años.

Más allá de la derrota 4-3 ante Independiente de Coronel Dorrego en el cotejo de ida de cuartos de final del Clasificatorio (el miércoles que pasó), en el Celeste de Villa Italia refuerzan los cimientos de la ilusión inspirados en aires de grandeza.

“Cuando llegamos al club para hacernos cargo del fútbol en toda su dimensión, la primera media que adoptamos fue crecer en infraestructura, contar con planes e instalaciones acordes al nivel con el que íbamos a trabajar. Arrancamos con mucho entusiasmo y la época de pandemia nos permitió crecer ediliciamente, empezar a tener lo que estaba proyectado pero que nunca se había podido encarar”, indicó “Pelusa”.

Y mientras miraba como iban y venían algunos albañiles entre los esqueletos de material que hacen sombra sobre el césped del estadio Gustavo Novoa, el titular del “Santo” comenzó a enumerar: “ampliamos y modernizamos ambos vestuarios (local y visitante), reforzamos la iluminación y reemplazamos la grifería. Se construyeron lockers individuales y cada jugador tiene su perchero y su taquilla para guardar las pertenencias, todo en un mismo lugar”.

De a poco se fueron agregando proyectos a una agenda cargada de sueños reales y marcados por un profundo sentido de pertenencia: “se reacondicionó la utilería y se hizo una cabina periodística amplia para que todos trabajen con comodidad. La tribuna que estaba sobre calle Chacabuco la trasladamos hacia la cabecera opuesta a calle Indiada y se abrió una cantina sobre calle Castelar que abastece al local y al visitante”.

No hace mucho, una tormenta desprendió del piso parte del paredón que da a la ruta (Indiada) y la actual dirigencia decidió deshacer para volver a hacer: “nos cansamos de los parches, arreglábamos en un lado y se rompía en otro. Lo levantamos desde cero y fue posible gracias al esfuerzo de mucha gente, porque fueron casi 50 metros en forma lineal, pegando ladrillos desde la mañana hasta la noche”, contó el padre de Lautaro, Alan y Jano.

Enseguida volvió sobre sus pasos y se acordó que el camarín local está en plena reforma.

“Volvimos al viejo, al que ya estaba, aunque con asientos y pisos nuevos. La idea es ampliarlo para que quede de primer nivel, con una pileta de inmersión (frío y calor), hidromasajes y una sala donde los jugadores, además de poder tomar mate, tengan fruta y los alimentos indispensables para las dietas proporcionadas por las nutricionistas”, dijo el “presi”.

Dentro de poco, las distintas categorías del “Sanfra” no van a tener que salir a alquilar canchas de fútbol 5 o 7, y mucho menos suspender las prácticas --de los más chicos-- cuando toquen días de lluvia.

“Se encuentra encaminado el techado del gimnasio y quedó confeccionada la cocina donde va a estar el fogón. A la altura de la cabina para periodistas está la losa lista para seguir ampliando, creemos que es primordial elevar la estructura para que todos tengan mejor visión”, deslizó el ex 3 que cerró su carrera en San Francisco después de pasar por Villa Mitre, Rosario y Liniers.

--Seré curioso: ¿qué va a ir encima de esa losa?

--Una vez que le demos más altura a la cabina, de ahí para abajo se colocarán plateas y palcos vip. La gente que nos acompaña, en las buenas y en las malas, merece tener su lugar en el estadio, con las comodidades necesarias para disfrutar del partido.

--¿Puede ser que se hayan cambiado los portones de acceso al estadio?

--Sí, sobre todo el de calle Indiada; se hizo de hierro y solo se utiliza para entrar o sacar materiales. Se construyeron los baños y se reemplazaron los bancos de suplentes por butacas acolchonadas. El entusiasmo institucional va a la par de lo deportivo; este año apostamos a armar un equipo competitivo con el objetivo de pelear en los dos frentes.

Cuando Mario revoleó los ojos, me di cuenta que su imaginación iba a mil por hora.

“La idea es lograr un estadio modelo. No sé cuando, pero es necesario ponerle iluminación, que nuestros chicos puedan entrenar de noche, que muchos de ellos dejen de hacer malabares con los horarios laborales o de estudio que se mezclan con el fútbol. Es un paso que estamos casi obligados a dar”, destacó “Pelusa” mientras sacaba cuentas de todo lo que hay que pintar para que la “gran obra” quede “pipí cucú”.

Lautaro, al tanto de todo”

Había una pregunta que no podía hacerse esperar.

--”Pelu”, mucha gente cree que puede opinar de todo, y no falta el que asegura sin saber que “claro, como no va a andar bien San Francisco si Lautaro pone plata”. A ver... ¿de dónde salen los fondos para que el club siga creciendo?, y ¿cual es la ayuda o que aporta tu hijo campeón del mundo en este emprendimiento tuyo de ser dirigente de un club que empezó a tener lo que no tenía?

--Los fondos son propios, surgen de lo que genera el grupo de trabajo y también de aportes de gente allegada. Se hace mucho, se camina la calle y estamos al pie del cañón en todo momento con tal de mejorar nuestra casa, como le decimos los que hoy estamos al mando de la entidad. Lautaro ayuda, no lo voy a negar, pero es un colaborador más, como lo hace en Liniers lo hace en San Francisco.

“El siempre me pregunta si necesitamos algo, sigue la campaña del equipo y está enterado de todo lo que llevamos adelante a nivel social e institucional”.

--Alguna rifa debe comprar...

--Ja, ja... No es necesario tener que pedirle que compre un bono contribución o done un premio, él está atento a todo; siempre va a estar dispuesto a dar una mano porque en el club estoy yo, su hermano (Alan) y muchos amigos.

“Fue muy lindo ver a hinchas emocionados después de haber conseguido el Apertura, vecinos del barrio que vienen siguiendo a San Francisco desde años y nunca habían podido festejar. El que se acercó es porque siente que tiene que ser parte, y eso nos llena de orgullo. Cuando terminemos las obras y esté listo el salón multiprpósito, vamos a lanzar una campaña de socios. Creemos que vamos a multiplicar el número del padrón actual”.

--Me dijeron que existe la idea de que en 2024 el equipo de Futsal sea local en su propia casa, ¿es cierto?

--Cuando se terminen las concesiones de las canchitas de sintético, vamos a techarlas para que el futsal pueda entrenar y jugar ahí. Escasean los escenarios para la práctica de ese deporte, así que haremos todo lo posible para tener la nuestra y proponerle una opción más a la Liga.

--¿Es grande el grupo de trabajo?

--Somos muy unidos. Diego Banegas, Nico Veinticinque, Guillermo Gorza y Jorge Fogel, representante de la marca que nos viste, están casi a disposición del club. Ellos, más las publicidades estáticas del estadio y muchos anónimos llevan el circo hacia adelante. Lo que estamos haciendo genera entusiasmo, y el que colabora sabe que lo que se recauda es para beneficio del club y no para bolsillos particulares.

--¿Le da al Sanfra jugar dos competencias a la vez?

--Sí, tenemos plantel y un jerarquizado cuerpo técnico como para pretender avanzar. Todo lo que afrontamos es con mentalidad ganadora, por eso te digo sin dudar que vamos por el ascenso en la Liga y en el Clasificatorio. El año pasado lo empezamos a charlar, somos el único club que mantuvo al cuerpo técnico tres años seguidos. Lo nuestro es a largo plazo y eso lo sabe cada una de las partes.

“Nunca exigimos resultados y menos que menos los vamos a pedir ahora que estamos bien, pero bueno, creemos que este es el año para hacer el esfuerzo y buscar subir de categoría, tanto en el ámbito local como en el regional”.

--¿No es una presión para el DT Martín Carrillo?

--El cuerpo técnico está capacitado para absorber cualquier tipo de presión. Es un grupo de trabajo amplio, muy profesional y con un intenso sentido de pertenencia más allá de que algunos de sus integrantes no sean del riñón del club o nunca hayan pasado por filas de San Francisco. Solo esperamos que lo que tanto deseamos se vea reflejado al final de la temporada.

--¿Es posible soñar con llegar a un Federal A?

--Uhhh... No sé, no me lo puse a pensar, pero hoy estamos lejos. Nuestra primera participación en el Clasificatorio, en 2022, fue para premiar a los chicos del club que llevaban un tiempo largo junto a nosotros y nunca habían vivido una experiencia a ese nivel. Ya en esta edición, con un poco más de rodaje y conocimiento, nos entusiasmamos al darnos cuenta de que no estamos lejos del nivel que caracteriza a la competencia.

“Por eso lo encaramos igual que el Promocional, a matar o morir. Nos sentimos capacitados para competir en un Regional, el fútbol es muy impredecible y uno no sabe lo que puede suceder. Por ahí te armás hasta los dientes y te quedas en el camino antes de tiempo; o sin grandes figuras en el equipo pero con futbolistas comprometidos, das el salto de calidad que tanto anhelas. Hay sobrados ejemplos donde no siempre llega el que más potencial tiene”.

--Tal cual.

--En San Francisco hay otra mentalidad, la gente del barrio ve todo con otra perspectiva. El club dejó de ser una sociedad de fomento como tantas veces escuché, hoy es un club en serio y con pretensiones de progresar en todos los aspectos. Más allá de que muchos puedan envidiar lo que hacemos o como nos manejamos, nosotros pensamos en grande. No me quiero comparar con nadie, pero estamos en camino a trascender más de lo que muchos imaginan.

El Celeste, el Nº 1 del torneo Apertura del Promocional: el que más puntos cosechó (27 sobre 36) y el de más goles a favor (29). Le sacó 6 unidades de ventaja al segundo.