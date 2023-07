Otro golpe al bolsillo: aumentaron de las multas de tránsito en Bahía

La Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial estableció un nuevo ajuste para la Unidad Fija (UF) que es la que se utiliza para establecer el valor de las multas de las infracciones de tránsito en la provincia.

El índice para el bimestre julio-agosto se fijó en $ 290,10, un 12,97% por encima del vigente el bimestre anterior.

En lo que va del año, el valor se incrementó un 42%, una variación similar a los índices de inflación informados por el INDEC.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La actualización de la UF se decide sin discusión alguna ya que por ley está atada al precio de la nafta YPF de mayor octanaje tomado en la filial La Plata del Automóvil Club Argentino. Es decir que es esta petrolera la que define, cada dos meses, ese ajuste.

La primera UF fue establecida en 2009 y se ubicó en $ 3,20.Esto significa que a la fecha su valor aumentó un 9.600%, porcentaje que sólo puede entenderse en un país como la Argentina.

La actualización de su valor, según señala el decreto respectivo, apunta a obtener ”una recaudación adecuada” para desarrollar políticas para un tráfico seguro y proyectar una actualización de la Ley de Tránsito.

Cada infracción se castiga con una determinada cantidad de UFs, entre un mínimo y un máximo. Queda a criterio del juez de faltas definir cuantas, dentro de ese rango, aplica para cada caso.

Los números

A partir del primer día de este mes las contravenciones más habituales entre los conductores locales –como son las de estacionar en lugares prohibidos y utilizar el celular mientras conduce-- tendrán una pena monetaria de entre $ 87.030 y $ 290.100.

En Bahía Blanca el criterio del juzgado de faltas es, en principio, aplicar el monto mínimo admitido y alentar a los infractores a realizar el pago voluntario, que tiene una bonificación del 50% si se paga dentro de los 30 días hábiles de recibida el acta de notificación de la multa.

A manera de ejemplo, circular sin licencia tiene una pena que varía entre 300 a 1000 UFs, esto es, entre $ 87.030 y $ 290.100. La primera alternativa para el transgresor es entonces proceder al pago voluntario, lo cual le permite abonar la mitad del mínimo, para este caso, $ 43.500.

De no hacerlo, será citado para una audiencia en el juzgado, podrá hacer su descargo y aguardar la decisión del juez en cuanto a la cantidad de UFs a pagar.

La falta más cometida

Por primera vez en años, la conducta indebida más sancionada en lo que va del semestre es la de utilizar el celular mientras se conduce, lo cual es preocupante si se considera que es una de las faltas consideradas de mayor riesgo al conducir.

En lo que va del año se efectuaron 4.451 actas de infracción por esta falta, el 25% de las 18.471 realizadas. De acuerdo a la secretaría de Gestión Urbana, un elevado número de accidentes en el radio urbano es consecuencia de conducir mientras se utiliza la telefonía.

La segunda falta más cometida es estacionar en lugares prohibidos, con 4.367 actas.

En realidad, a la hora de estacionar los bahienses cometen todo tipo de infracciones: Lo hacen en lugares reservados (1.870), en ochava (199), en paradas de ómnibus (578), en lugares de abastecimiento (439) y en la acera (139).

Otra proceder de riesgo lo conforman los giros a la izquierda en lugares prohibidos, con 1.109 sanciones en el semestre. No respetar el semáforo también es una falta habitual, con 852 penalizaciones.

Otras contravenciones son: carecer de seguro (883), no llevar casco (874), no tener cédula verde (335), carecer de licencia (958) y no usar cinturón de seguridad (116).

Por último, en los primeros seis meses del año hubo 499 casos de alcoholemia positiva, en controles realizados en horario nocturno y diurno. Esa cantidad representa el 4% del total realizado.

Los valores

Las siguientes son las multas vigentes para julio-agosto, con sus valores mínimos y máximos. El pago voluntario genera un descuento del 50%.

--Sin seguro obligatorio: $ 29.000 y $87.030.

--Sin comprobante de seguro: $ 14.500 y $ 29.000

--Uso telefonía celular: $ 43.300 y $ 145.000

--Sin cinturón de seguridad: $ 29.010 y $ 145.000.

--No respetar semáforo: $ 87.030 y $ 145.000.

--Estacionar zona prohibida: $ 87.030 y $ 290.100

--Exceso de velocidad: $ 43.300 y $ 290.100.

--Circular sin licencia: $ 29.010 y $ 87.030.

--Alcoholemia positiva: $ 58.020 y $ 290.120

--Negarse al test de alcoholemia: $ 87.030 y $ 348.100.

--No registrarse en parquímetros. $ 4.180.

Los pagos

De acuerdo a datos aportados desde el Juzgado de Faltas, históricamente el porcentaje de infractores que no paga las multas en una primera instancia es del orden del 70%. Hay quienes lo hacen al ser intimados y otros al llegar el caso a la esfera judicial.

No pagar las multas genera ciertos inconvenientes, ya que es necesario disponer del libre deuda en la realización de cualquier acto administrativo municipal, al renovar la licencia de conducir o al realizar la transferencia de un vehículo.

En el juzgado funciona un área de procuración y cobranza que realiza las correspondientes intimaciones y un área de legales que inicia los juicios pertinentes.

Si bien las multas prescriben a los cinco años, el inicio de trámite de cobro por la vía judicial antes de ese plazo cancela esa alternativa.