Bullrich: "La estrategia del oficialismo es resistir el cambio en la calle y con muertos"

“La estrategia del oficialismo es resistir el cambio en la calle y con muertos. Nosotros no lo vamos a permitir, son más de 20 años de frustraciones, que generó el kirchnerismo”, lanzó Patricia Bullrich durante una entrevista en la señal de cable TN.

“Como ya saben que van a perder la elección, están sembrando el miedo a los cambios que se vienen y no nos vamos a dejar correr con esto. Nosotros vamos a gobernar y vamos generar cambios que mejoren al país y a su gente. Pero, en la calle, ya hay que tiene miedo al veto que ellos ya nos pusieron", precisó la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

"Ya están hablando otra vez del helicóptero, como lo hicieron en el gobierno de Mauricio Macri. Hay que decirle a la gente que nosotros vamos a defender el cambio Para recuperar los 20 años a los que nos llevó el oficialismo. Para ellos es conflicto o sometimiento. Para nosotros es todo o nada. Y en eso estamos muy firmes todos”, amplió Bullrich.

Luego el conductor preguntó: “Eugenio Burzaco trabajó con usted durante su gestión en el ministerio de Seguridad durante el gobierno de Macri. Ahora trabaja en esa área del gobierno de la Ciudad. Y dice que no se puede resolver ese problema de los piquetes y los acampes en la calle”

“Miente y mal”, lanzó Bullrich.

“El 8 de enero de 2016 hubo una reunión en Casa de Gobierno en la que yo fui a pedir manejar el tema de los piquetes en la 9 de julio. Ahí, Burzaco, me dijo: ‘Para que vas ocuparte de eso Patricia’. Di la discusión en el gabinete y la perdí. Me dijeron que los piquetes los maneja la ciudad. El jefe de Gabinete me dijo eso. Yo, desde el ministerio de Seguridad, di ese debate, y nunca permití que me tomaran una autopista ni una sola ruta”, remarcó.

Y agregó: “Si me daban la posibilidad, yo lo hubiese resuelto. Les pedí que me pasaran ese tema un año y lista. Me extraña que alguien como Burzaco, diga eso. Hay una ley que habla de flagrancia en el delito, listo, ya está la ley para hacerlo. Es una cuestión de convicción. Hace años que la ciudad está tomada, y eso no puede seguir. El cambio es a todo o nada. No más piquetes en las calles. Basta de que se tomen las fábricas, basta de tomar la ciudad. No puede seguir. Yo jamás permití un corte de ruta. Nosotros queremos orden en la Argentina y vamos a trabajar y pelear por eso”.

Por su parte, la postulante a la gobernación santafesina por JxC, Carolina Losada, fue consultada acerca de si Rosario debería tener una policía propia, respondió: “Podría ser. El problema hoy es que Nación y la Provincia, abandonaron Rosario. Nosotros queremos ir al hueso".

"Hay muchos elementos de trabajo para ir contra las mafias de Rosario. Hay que sacar del medio a los políticos que prefieren el statu quo. Tenemos que instruir a la Policía, darle móviles. Hoy tenemos 12 bandas que tienen de rehén a la provincia de Santa Fe. Y la desidia y la corrupción permiten que hoy esto pase”, remarcó..

También se refirió a la complicidad de políticos con los narcos: "Desde el año 83, los legisladores no pueden ser investigados durante su mandato. Así lo dice la Ley de fueros de Santa Fe. Nosotros queremos cambiar eso con otra Ley. Tenemos un programa y un proyecto de seguridad para Santa Fe. Y será en el próximo gobierno cuando la Nación y la Provincia se pongan de acuerdo. Hoy los crímenes en Rosario son planeados desde las cárceles. Vamos a meternos de lleno con eso, no lo van a poder hacer más. Aislaremos de verdad a los presos de alto perfil, punto. Tenemos plan de shock”, expresó.

Además la consultaron su disputa con su rival en la interna, Maximiliano Pullaro: “Yo escuche los audios donde él habla y arregla con la policía, cuestiones vinculadas al delito. No puedo apoyar ni estar con él. No lo sumaría a mi Gobierno”. (NA)