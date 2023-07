Franco Rinaldi se arrepiente de sus dichos pero "a medias"

El precandidato a legislador de Juntos por el Cambio Franco Rinaldi realizó un extenso descargo en el que se arrepintió “a medias” de sus dichos homofóbicos y discriminatorios, que generaron polémica en JxC.

“Estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección”, comenzó en un comunicado que compartió este domingo en sus redes sociales.

Y siguió: “Ahora me doy cuenta de que en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien. Uno puede jugar mucho al fleje, pero debe admitir cuando la tira afuera. Cometí un error y aprendí”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Rinaldi explicó que hizo esta aclaración, porque ahora tiene una “responsabilidad política” y no se representa únicamente a sí mismo, “sino también a un espacio político que confió en mí y, eventualmente, a los porteños que me voten”.

“Eso exige una conducta distinta. En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación”, puntualizó.

Luego, consideró que la decisión de impugnar su candidatura es “exagerada y oportunista”. Y agregó: “No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política”.

“Todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Lo contrario es terrible: vivir con miedo de decir algo que en algún momento pueda ser considerado censurable”, finalizó. (NA)