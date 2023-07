“Tenemos expectativas respecto de la licenciatura en Seguridad Pública a distancia”

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

“Esperamos recibir estudiantes de diversos lugares del país y aumentar la matrícula actual en forma significativa. Estamos convencidos, por las consultas recurrentes que recibimos en relación a la carrera, de que existe una gran demanda. Y, por supuesto, nos genera una importante responsabilidad poner a disposición una oferta académica de calidad bajo esta nueva modalidad”.

Lo dijo la Dra. Pamela Tolosa, decana de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, a propósito de la confirmación —por parte de Asamblea Universitaria, el último miércoles 31— de la carrera de licenciatura en Seguridad Pública a desarrollarse íntegramente a distancia.

El dato no es menor y conlleva un desafío: con esta modalidad, será la primera carrera de grado de la UNS, ya que sólo existen oferta de posgrado y de capacitaciones de educación.

“Como institución, también tenemos la expectativa de adquirir experiencia en esta modalidad de enseñanza que nos permita proyectarnos hacia nuevas ofertas académicas”, añadió.

Tras la oficialización, los plazos que vienen ya no dependen de la casa de altos estudios. Se debe realizar el trámite de solicitud de reconocimiento oficial del título ante el Ministerio de Educación y, recién entonces, se podrán organizar las inscripciones que, se espera, comiencen en 2024.

La licenciatura en Seguridad Pública comenzó a dictarse en agosto de 2018. Tuvo sus primeros egresados en 2021.

—Dra. Tolosa ¿cuándo comenzó a pensarse en la implementación de esta carrera a distancia?

—Desde que se creó advertimos que era una oferta académica que podía realizarse totalmente a distancia. En primer lugar por tratarse de una carrera corta, lo que facilita esta implementación.

“Pero también por tratarse de un Ciclo de Complementación Curricular, lo que implica que quienes se inscriben ya tienen un título preuniversitario previo y, en general, están insertos en el mercado laboral. Consecuentemente, se trata de personas con restricciones de tiempo y horarios, a quienes una oferta a distancia les facilita la posibilidad de estudiar, más aún si se trata de personas que no residen en Bahía Blanca.

“Sin embargo, en ese momento la UNS aún no tenía en marcha la Dirección de Educación a Distancia y no teníamos experiencia, ni apoyo técnico, para pensar en este diseño. Organizar una carrera completamente a distancia implica un gran trabajo, requiere conocimientos técnicos específicos y reglamentarios, capacitación de sus docentes; es decir, no es sencillo de hacer.

“Después de la pandemia, que nos obligó a dictar clases a través de Zoom, u plataformas similares, algunas personas creen que la educación a distancia es equivalente a esa etapa; pero no es así. Una cosa es dictar una clase a través de una plataforma, lo que usualmente se denomina virtual, y otra muy diferente es planificar una carrera a distancia”.

—Más allá de la instrumentación, ¿en qué difiere respecto de la carrera presencial?

—El plan de estudios, en cuanto a sus contenidos, no difiere. Lo que cambia es respecto de la organización del cursado, las actividades previstas para cada asignatura, lo que se espera de quienes estudian en cada módulo de cursado. Así, la organización docente debe contemplar un seguimiento mucho más personalizado que el ofrecido en la modalidad presencial.

“El eje del tratamiento de la seguridad se ha corrido de la idea de la protección del Estado a la inclusión de todos en una sociedad más igualitaria”.

“Esta planificación resulta esencial en toda oferta académica a distancia. Para eso se prevén, en forma detallada, actividades a realizar por parte del estudiante, con seguimiento por parte la docencia, cumplimiento de entregas; se distinguen entre actividades asincrónicas, que son aquellas que los estudiantes deben realizar individualmente y entregar en un plazo determinado, sin supervisión docente al mismo tiempo; y actividades sincrónicas, las que requieren la participación del estudiante y el docente al mismo tiempo en forma conjunta”.

—En el diseño curricular se alude a una carrera orientada hacia la seguridad humana. ¿A qué se refiere?

—Desde finales del siglo pasado, y cada vez con mayor intensidad, el eje del tratamiento de la seguridad se ha corrido de la idea de la protección del Estado, a la de inclusión de todos en una sociedad más igualitaria.

“Esta nueva orientación ha dado lugar a un marco teórico y conceptual novedoso, que se construyó a partir de la noción de seguridad humana como aquella situación en la que las personas viven libres de afectaciones y amenazas a su paz y existe una convivencia en armonía.

“Esta postura, que pone a la humanidad y sus derechos en el centro —y no a los Estados y sus pretensiones—, comprende que la seguridad ciudadana, por su vínculo con la idea de ciudadanía, es una condición necesaria, aunque no suficiente, para conseguir aquellos objetivos.

“La reducción de la violencia, los delitos y el temor a ser víctima de ellos es un paso que debe darse en ese sentido, aunque no el único”.

—La carrera está anunciada con características únicas en el país. ¿Por qué?

—Nuestra carrera presenta características diferenciales. En primer lugar, está orientada a la formación de gestores y gestoras de la seguridad, no a meros operadores del sistema. Esto significa que quienes egresan están en condiciones de desempeñarse, tanto en el ámbito público como en el privado, para las distintas tareas que exige el abordaje de la seguridad.

“Esto es, desde el diseño, la implementación y la evaluación de políticas y programas de seguridad hasta el análisis de fenómenos delictuales, la comunicación institucional de la seguridad, la investigación académica, la participación en la gestión de los conflictos, la creación y la reforma de leyes, instituciones y proyectos securitarios. Quiero decir, en la intervención en cada etapa y cada subsistema de un sistema de seguridad contemporáneo, que responda a las exigencias actuales de la problemática.

“Esto ha sido posible, principalmente, porque contamos con un director de carrera que es un reconocido especialista a nivel internacional y, afortunadamente, también es profesor de la UNS y aceptó el desafío de avanzar con el proyecto. Se trata del Dr. Tobías Schleider, quien ha sido nuestro referente para el diseño curricular y nos ha facilitado la implementación de la carrera con docentes de primer nivel en las áreas específicas, quienes, a su vez, nos facilitan la formación de recursos humanos locales. Y también, por supuesto, porque contamos con un equipo docente y nodocente que se entusiasmó y ponen su máxima dedicación para fortalecerla y mejorarla”.

Meta: formar profesionales en un área relevante y poco cubierta

—¿De qué se trata la carrera de licenciatura en Seguridad Pública?

—Hace algunos años, no demasiados, la seguridad pública se ha convertido en una materia de estudio también a nivel universitario. Esto es importante, y significativo, porque durante los últimos 30 o 40 años la seguridad ha sido una preocupación primordial de la ciudadanía latinoamericana de acuerdo con cada encuesta de opinión realizada en nuestra región.

“Que este sea un tema que se estudia en las universidades es el punto de partida para que se aborde de una manera seria, profesional, basada en evidencias lejos de la improvisación y de las propuestas facilistas repetidas a pesar de sus fracasos sostenidos.

“Una licenciatura en Seguridad aspira, entonces, a formar profesionales en un área tan relevante como poco cubierta: es fácil saber adónde recurrir cuando se quiere dotar de funcionarios o personal técnico a una gestión de economía, de salud, de energía o de transporte. Pero, a la hora de pensar en la gestión de la seguridad, suele apelarse a los sectores tradicionales, como policías o abogados, que no han sido formados sino para algún aspecto de la cuestión, pero no para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas en una materia compleja, muy técnica y, como no nos cansamos de decir, fundamental para una mejor vida en sociedad”.

—¿El interés se ha incrementado con el paso de los años?

—Tuvimos una gran demanda inicial, como usualmente sucede con las carreras muy requeridas cuando se abre la inscripción por primera vez. Continuó así año a año, aunque no en el mismo nivel inicial, pero se mantiene y tenemos inscripciones en todos los cuatrimestres.

“Lo que sí observamos desde el inicio, justamente, es la recurrente demanda de la carrera bajo la modalidad a distancia. Esto se explica por dos razones: por un lado, hay una gran cantidad de aspirantes en todo el país y escasa oferta de este tipo de carreras en las universidades públicas; por otro, dado que se requiere un título preuniversitario previo, la mayoría de las personas interesadas ya están insertas en el mercado laboral, con lo cual la posibilidad de venir a Bahía Blanca para cursar no es una opción para la gran mayoría”.

—¿Cuál es la orientación y hacia quiénes está dirigida?

—Nuestra licenciatura es, por un lado, un ciclo de complementación curricular. Esto significa que pueden cursarla quienes cuenten con una formación preuniversitaria previa en la materia; en general un título de alguna tecnicatura específica, y deseen completar su formación con elementos necesarios para estar a la altura de los desafíos de gestionar la seguridad.

“La carrera tiene una orientación marcadamente democrática, además de moderna y adaptable a las situaciones que van surgiendo en una materia tan cambiante”.

“En seguridad pública se pueden hallar dos grandes paradigmas. El primero es el tradicional, que ha demostrado ser poco eficaz y problemático desde una perspectiva de derechos; es el conocido como paradigma del orden. Su hipótesis es que la seguridad es una mera alteración de un supuesto orden social que debe ser restaurado. Se asocia con políticas de mano dura; la exclusión de la ciudadanía de los roles relevantes en el tratamiento de la problemática; una fuerte policialización de la gestión y la prioridad de la represión y el control por sobre la prevención y la inclusión.

“Ahora, nuestra carrera se enrola en un paradigma diferente, que puede entenderse como el de la gestión de la conflictividad, y que supone que los conflictos son parte de cualquier sociedad y que es rol del Estado encauzarlos para que su solución no sea siempre la prevalencia del más fuerte.

“Se trata de una idea democrática de la seguridad, que la entiende como un conjunto de derechos y de obligaciones, que prioriza una mirada preventiva, que se asienta sobre la participación ciudadana y no entiende a la problemática como un problema exclusivamente policial o penal”.

—¿Qué aprenden puntualmente los estudiantes?

—Sobre cuestiones filosóficas y teóricas, pero también prácticas y operativas. Aprenden a analizar y priorizar problemas y a abordarlos con base en evidencia y con apoyo en tecnología, pero también en recursos humanos de calidad.

“También a comprender la importancia de un abordaje integral de los fenómenos complejos de la criminalidad y las violencias, siempre con una perspectiva de género y de inclusión. Y a comprender el valor de concebir a las políticas de seguridad como políticas públicas que se enmarcan en una organización democrática que pretenden efectividad en el marco de un Estado de Derecho”.