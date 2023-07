Ayuda para Nelquihue: tienen que mudarse y los animales están en un campo sin pastura

Pasan los años y la situación no cambia: el Estado no colabora con nada, pero en una situación judicial o de extrema urgencia de un animal maltratado, los seguía derivando al predio que hasta hace podo ocupaba el Centro de Recuperación Equina Nelquihue en Martiniano Rodríguez al 4600 y del que se tienen que ir porque la dueña no les renueva el contrato.

Ahora, ante la urgencia de tener que desalojar el predio donde estuvieron por más de 6 años, la ONG vuelve a realizar un pedido de ayuda urgente.

"Nos alquilan un cuadro de un campo que está sin pasturas, por lo que debemos llevarle de comer a los más de 40 caballos que tenemos ahí. Esto sin contar nuestros animales de distintas especies en rehabilitación, quienes viven en otro predio alquilado y necesitan tratamientos diarios. Cada fardo tiene un costo de 20 mil pesos, comen 4 rollos cada 2 días aproximadamente y nos resulta imposible costear eso", contó Gaby Sabio, desde la ONG.

Quienes puedan colaborar, también pueden hacerse presentes con donaciones de avena, fardos, Ensure, engorde, capas de abrigo, gel azul, vendas autoadherentes, gasas, gelatina sin sabor, alimento de gato y perro, etc.

"Actualmente, el lugar alberga más de 100 animales: caballos, ovejas, vacas, cabras, chivos, perros y gatos. Todos ellos fueron rescatados del maltrato y el sufrimiento, la mayoría está en su vejez y necesita cuidados especiales de por vida por las secuelas que les dejaron sus pasados. Por eso también nos encontramos buscando formar nuestra propia farmacia con insumos de primeros auxilios, curaciones diarias y rescates nuevos. Si mil personas donaran 200 pesos nos ayudaría muchísimo".

Las cuentas para colaborar son las siguientes: FUNDACION CRREM (Banco Credicoop) NELQUIHUE. CUIT: 30-71803959-9, CBU: 19101301-55013001509964.

También, para tal fin, tienen habilitada la cuenta Brubank : aliasmel.mumi, Cbu: 1430001713009113450014, Cuenta Dni: 33.247.229. Alias: nelquihue. Cualquier cosa consultar al WhatsApp: 2915660836.

Además, Nelquihue tiene habilitada una feria de libros usada para recolectar dinero.

“Soy amante de los libros y la lectura. En algún momento me habían dado varios, y como junté muchos, se me ocurrió proponerle a la fundadora de la ONG la idea de implementar su venta como método paliativo para cubrir los gastos", contó.

De esa manera, se propusieron vender textos, a precios muy económicos, de entre los que hay algunos sin estrenar, para juntar fondos destinados a la compra de alimentos y más que nada, de fardos de alfalfa.

"Menos enciclopedias y escolares (no los reciben), tenemos novelas, poesías, infantiles, juveniles, actualidad, política, religión, literatura. Y autores conocidos y no conocidos. Lo que se te ocurra hay para elegir", afirmó.

Gabriela ama a los animales desde que recuerda, cuando era niña.

"Siempre me gustaron los caballos, pero nunca tuve acceso directo. Hace muchos años, acá en Bahía, hubo un caso muy particular con uno al que seguí y me motivó la inquietud de hacer algo. Nelquihue hacía poco que estaba funcionando, y ofrecí ayuda económica", recordó.

En la actualidad, el Centro cuenta con un grupo de personas que, como ella, ayudan de corazón.

"Para mí es un orgullo todo esto, por eso me gusta que la gente nos conozca. Todos somos voluntarios que tenemos como prioridad la atención de los caballos", finalizó.

La feria se realiza los sábados, a partir de las 14 hs en el Parque de Mayo, al lado del Rosedal. También es posible colaborar donando ejemplares, para lo que se pueden comunicar al WhatsApp 2916495414 o por la cuenta de Instagram de Nelquihue.

En aquella red social, además, hay un enlace a la tienda virtual, con el stock disponible y los precios. El catálogo de libros, además, se puede consultar en librosusadosbb.empretienda.com.ar.