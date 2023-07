Liniers no levanta cabeza y sus hinchas mostraron su descontento

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Qué difícil cuando todo viene torcido... Otro revés que duele y que generó un clima de mucha tensión en la Avenida Alem, donde Liniers sumó su octava caída en nueve partidos y sigue de capa caída.

Esta vez el verdugo fue Santamarina, que a falta de 5 minutos para terminar el partido, y con un hombre de más, provocó el desnivel por intermedio de Martín Michel.

Los ánimos estuvieron caldeados desde antes del inicio del partido, cuando los hinchas colgaron banderas al revés en señal de protesta por la floja campaña del equipo. Entre ellas, una ubicada arriba del arco que da a la avenida Alem con un mensaje para los jugadores: "Pongan huevo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El grupo era reducido, no más de 20 o 25 hinchas, pero los cánticos fueron hirientes en gran parte de los 90 minutos y se dirigieron específicamente a los jugadores: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo...".

¿Y el técnico? Aunque suene raro, esta vez no es el fusible: "El Mana no se toca....", cantaron.

En ese clima Liniers afontó un partido chivo ante un Santamarina que no luce en la cancha pero que tiene aprendido el libreto. Es prolijo para defender y explota muy bien los espacios cuando tiene la pelota, especialmetne cuando pasa por los pies de Nicolás Igartúa y Quimey Marín. Tal vez no genera mucho en ataque, pero cuanta con jugadores desequilibrantes que, si se lo permitís, te hacen la diferencia.

El fútbol esta vez no premió al que buscó ganar el partido. Liniers lo intentó desde el minuto cero con más ambición que claridad. Se notaron muchas falencias, pero no se puede decir que no intenta o no tiene ganas.

Los jugadores se entregan por completo, lucharon cada pelota dividida como si fuera la última; eso sí, los nervios hacen que las ideas no afloren y los pases que parecen sencillos terminan siendo intrascendentes.

Si medimos por cantidad de llegadas al arco, el local dispuso de las jugadas más claras y tendría que haberse ido al descanso con el marcador arriba. Pero, como siempre hay un pero, el remate de zurda de Franco Coman desde el borde del área chica se fue pegado a un palo y el cabezazo de Gonzalo Barez, tras un córner, encontró una tremenda respuesta del arquero Mazza.

Encima, en una de las mejores jugadas de la tarde, un centro de Ortiz dejaba a Colman en inmejorable situación para convertir. El "9" acomodó el cuerpo, preparó el fusil y cuando iba a disparar apareció, vaya a sabe de dónde, la pierna salvadora de Julio Zúñiga.

En el complemento el ingreso de Agustín Jara aportó algo de fescura. Romero estaba absorbido por la marca y Santamarina se sentía muy cómodo aguardando en su terreno.

Liniers buscó aperturas con Bulgarelli, sumó más gente en ataque y estuvo merodeando el área rival. Mellado avisó con un remate de media distancia -la pelota se fue cerca del palo izquierdo-- y Bulgarelli, con una volea espectacular, agigantó la figura del golero Mazza, quien sacó una bocha tremenda.

Claro que en el mejor momento, un error de Renzo Paparelli dejó al chivo con diez. Estaba amonestado y le entró fuerte a Marín, por lo que vio la segunda tarjeta amarilla.

El Turu Martínez ingresó por Ortiz para equilibrar el fondo, pero con diez se hizo muy cuesta arriba. Y, para colmo, el técnico Izquierdo contestó mandando mandando a la cancha a Martín Michel, un viejo verdugo de los elencos bahienses.

A los 34, un offside le cortó el desahogo a Joaquín Parra, quien apareció muy solo para anotarse en la red.

Liniers buscó como pudo sin escatimar esfuerzos y se expuso al error, a tal punto que terminó pasando lo que todos presumían: falló Benavídez en una salida, Elián Tus ganó la cuerda derecha, levantó la cabeza y asistió a Michel, quien, con toda su epxeriencia, definió de derecha a contrapierna de Partal. Iban 39 minutos.

Los intentos finales fueron de arrebato que no prosperaron porque ya no hubo tiempo, ideas, ni manera de desequilibrar a Santamarina.

La síntesis

LINIERS 0

L. Partal 5

Taverna 5

Paparelli 3

C. Giménez (c) 5

Benavídez 4

G. Barez 6

Mellado 5

Bulgarelli 6

D. Romero 4

Ortiz 5

Coman 5

DT: Claudio Graf.

SANTAMARINA 1

J.P. Mazza (c) 7

Lucero 6

Berlo 5

Boungiorno 5

Zúñiga 6

Vallejos 5

Igartúa 6

M. Pérez 5

F. Motta 6

F. Quimey 6

E. López 4

DT: Jorge Izquierdo

PT. No hubo goles.

ST. Gol de M. Michel (S), a los 39m. A los 26m. fue expulsado Paparelli , en Liniers.

Cambios. 60m. Jara (5) por Romero, 67m. M. Martínez por Ortiz y 82m. Parra por Mellado y Sarraute por Bulgarelli, en Liniers; 68m. Tus por Marín y Michel por Motta, y 81m. Galabert por Vallejos, en Santamarina.

Árbitro: José Díaz (6).

Cancha. Liniers (buena).