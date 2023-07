Larreta: "Para reducir los piquetes hay que sacar a los Grabois de este mundo"

Después de un viernes caótico en CABA, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió hoy a los reiterados cortes y piquetes que sufre en su jurisdicción y consideró que para ponerle fin a este conflicto es importante "sacar a los intermediarios". Y en este caso, apuntó contra Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande.

"Para reducir cortes y piquetes hay que sacar a los intermediarios. Hay que sacar a los (Juan) Grabois de este mundo, que otorgan los planes sociales y obligan a ir a la plaza. Si le sacas ese poder de intermediación se acabó", puntualizó en diálogo con Radio Mitre sobre el candidato a presidente de Unión por la Patria.

Durante el reportaje, Larreta consideró que la solución para acabar con los cortes de calles y piquetes es una responsabilidad de la que debe encargarse el Gobierno Nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Juan Grabois.

Cuando falta poco más de un mes para que se celebren las PASO 2023, la interna de la oposición no da tregua. Un fiel reflejo de ello es la respuesta que el propio Larreta dio hoy a las constantes críticas que recibe de Patricia Bullrich, su principal rival en las primarias para quedarse con la candidatura a presidente de Juntos por el Cambio. El jefe de Gobierno porteño se mostró distante de las formas de realizar la campaña que utiliza la titular del Pro, y consideró que "la firmeza que vale es la de los hechos, no la de los gritos".

"Yo nunca hago alusiones personales a nadie de Juntos por el Cambio porque para ganarle a las mafias de la droga hay que estar juntos. Defiendo la unidad y por eso nunca me han escuchado criticar ni hacer agravios a alguien de Juntos por el Cambio", explicó Larreta al ser consultado por el spot de campaña que lanzó Bullrich este viernes.

Y en la misma línea, completó: "La firmeza que vale es la de los hechos, no la de los gritos. Para pelearse se necesitan dos y yo no estoy, no me meto en peleas ni creo en eso. Yo he trabajado junto a muchas de las personas que trabajan con Patricia Bullrich y seguro vamos a estar juntos todos".

Patricia Bullrich.

En medio de la polémica por las declaraciones racistas y homofóbicas de Franco Rinaldi, precandidato a diputado por la lista de Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño dijo estar "en desacuerdo" con los dichos del politólogo.

"Yo estoy profundamente en desacuerdo y lo escuché a Jorge Macri también estar en desacuerdo. No nos representan", dijo Larreta a modo de guiño al candidato de Pro para sucederlo en la Ciudad de Buenos Aires.

La postura de Larreta se conoce un día después de que la UCR porteña oficializara el pedido ante la Junta Electoral para que Rinaldi no sea precandidato a legislador. La solicitud fue realizada por la presidenta del partido centenario en la Ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta, quien cuestionó al experto en aviación por las fuertes declaraciones que trascendieron en las últimas horas.

Jorge Macri y Franco Rinaldi.

En el documento presentado, solicitaron a las autoridades que le exijan la renuncia a Rinaldi o, en su defecto, que se proceda a excluirlo de la lista "Vayamos por más", encabezada por el actual ministro de Gobierno de la Ciudad.

En plena campaña electoral, la agenda de Larreta continuará hoy con una visita a la intendenta del partido bonaerense de Vicente López, Soledad Martínez. Luego, por la tarde, viajará a la provincia de Tucumán para acompañar al intendente Germán Alfaro en la vigilia que organiza la Municipalidad de la ciudad capital frente a la Casa Histórica, en el marco del 207° aniversario del Día de la Independencia. (Infobae)