Paros en escuelas: fuertes protestas de padres también en Monte Hermoso

Continúan sin cesar los reclamos de padres y madres por las reiteradas medidas de fuerza de auxiliares y docentes que se vienen llevando adelante desde comienzos del actual ciclo lectivo. En esta oportunidad, familias de Monte Hermoso expresaron su descontento por la situación y sostuvieron que "no tienen idea de por qué paran, ninguno sabe".

Malvina, una de las madres de la Escuela Técnica Nº 1 de la ciudad balnearia, dijo que "los directivos van a tener que hacer un cambio de cabeza, exigir y controlar más a los profesores en las aulas".

"Con los paros no podemos hacer nada —agregó—. Quedó expuesto que hay maestros o auxiliares que se adhieren a reclamos de otros municipios".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las familias fueron recibidas por el inspector jefe distrital de Monte Hermoso, Julio Bello. Según explicó Ivana, madre de dos chicos que asisten a la Técnica, "conseguimos manifestar lo que nos preocupa".

"Me preocupan las ausencias de los profesores, el nivel cada vez más bajo y me aterra que algún día uno de mis hijos pierda el interés y me plantee dejar el secundario", enumeró.

En ese sentido, manifestó que "somos unos cuantos los que estamos en la línea de primar la educación de nuestros hijos".

Ivana comentó que en lo que va del año hubo un solo día en el que se cumplió con todas las horas de clase correspondientes. "Siempre algún profesor falta, por diferentes motivos", dijo.

"En primer año solamente tuvieron cinco días de educación física, porque tienen en el polideportivo y es al aire libre, entonces depende del profesor y también del clima", explicó.

"Si el paro es justo, yo lo apoyo, pero necesito conocer los motivos. A los papás jamás nos notifican los motivos por los que paran", cerró.

Por su parte, Carolina, otra de las madres, contó que semanalmente llevan entre un 35 y 40 % de días de clases, el resto son paros.

"El año pasado hablamos justamente de este tema. Pedimos una reunión, éramos cuatro o cinco papás y nos dijeron que no podían hacer nada ante el ausentismo del docente porque presentaba certificado médico", contó. Y agregó: "Con todas esas ausencias pregunté si los chicos iban a llegar con los contenidos a fin de año y no me lo supieron decir".

Según dijo la mujer, acordaron tener una nueva reunión entre papás y profesores para hablar de este tema. "Queríamos ver hasta dónde iban a llegar con los contenidos y si no, cómo podíamos ayudarlos fuera de la escuela —explicó—. Nunca nos llamaron a la reunión, no tuvimos respuesta".