"No comparto los motivos de los paros docentes", dijo el inspector jefe de Monte Hermoso

El inspector jefe distrital de Monte Hermoso, Julio Bello, sostuvo esta tarde que "no comparte los motivos específicos" detrás de los reiterados paros docentes en las escuelas de la localidad balnearia ya que, a su criterio, "nunca hubo tanta inversión en educación como en los últimos años", en referencia a la administración de Axel Kicillof.

"Ha habido creación de nuevas instituciones, más de 160 en toda la Provincia, además de inversiones en insumos pedagógicos", sostuvo el funcionario.

"Si bien uno no puede dar respuesta a la medida de fuerza ni dar un juicio de valor sobre aquellos que adoptan la medida, si se puede dejar claro que uno no comparte estas medidas porque no comparte los reclamos específicos que se llevan adelante. Mucho menos, cuando no se condice con la dirección de ese gremio en versión local", cuestionó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, Bello remarcó que las medidas de fuerza están organizadas por "la rama Multicolor de Suteba de Bahía Blanca, mientras que acá (Monte Hermoso) la dirigencia es Celeste".

Julio Bello, inspector jefe distrital de Monte Hermoso.

"Pero bueno, es un derecho de los trabajadores y de ninguna manera vamos a coartar ese derecho", remarcó.

Cabe recordar que el sábado pasado un grupo de padres montehermoseños se sumó a la "Caminata por la educación" para reclamar el fin de la seguidilla de paros en las escuelas públicas de la región.

Durante el encuentro, que se realizó en la Plaza del Fonavi, elevaron un petitorio al presidente del Consejo Escolar local, Hugo Echevarría.

En el texto solicitaron con "carácter urgente" la "pronta y efectiva intervención hacia el movimiento gremial que nuclea a los auxiliares de la educación y a los docentes, quienes hasta el momento han efectivizado más de 20 días de paro en las escuelas y jardines públicos" de Monte Hermoso, "impidiendo la continuidad pedagógica de alumnos, que dependen de que las escuelas estén abiertas para gozar de su derecho al aprendizaje académico".