Maratea hizo soñar a los hinchas de Newell's con la llegada de Messi

El influencer Santiago Maratea, conocido por sus colectas para ayudar a la gente con grandes montos de dinero, hizo soñar a los hinchas de Newell's con la llegada de Lionel Messi, luego de meterse de lleno en el mundo del fútbol para colaborar con Independiente, que ya pudo pagar una gran parte de la deuda con el América de México.

El ex futbolista Maximiliano Rodríguez en su despedida, dijo que todos los fanáticos de Newell´s se ilusionan, hasta el día que Messi cuelgue los botines, con verlo alguna vez jugando oficialmente con la casaca del club de sus amores y allí fue que Maratea hizo lo números para ver cuánto deberían aportar si quisieran entre todos traer al capitán de la Selección argentina.

En sus historias aclaró que toda la información que utilizó para hacer el cálculo fue en base a información sacada de Google, pero teniendo como referencia que el contrato del rosarino con Inter Miami sería de unos 40 millones y que Newell's tendría unos 70 mil socios a los que además suma unos 30 mil hinchas para llegar a la cifra de cien mil personas.

Entonces el influencer aseguró que si cien mil personas se comprometen a pagar 16 mil pesos por mes durante un año lograría igualar la oferta del equipo de la MLS, en caso de que Messi aceptara.

Messi revoluciona la MLS: primeras fotos con la ropa de Inter Miami en las calles de Estados Unidos

Estados Unidos ya vive la locura por Lionel Messi y, si bien todavía el futbolista no fue presentado como incorporación de Inter Miami, lo cierto es que los locales deportivos ya muestran fotos del capitán de la Selección argentina con la indumentaria del club y hasta la marca que viste al equipo decidió cambiar un histórico slogan para darle la bienvenida.

A falta de varios días para la presentación oficial como jugador de Inter Miami, uno de los locales insignia de Adidas en Nueva York ya luce cartelería con el rosarino enfundado en los colores de su nuevo equipo. De hecho, el arribo de Messi significa tanto para la MLS como para la marca que sponsorea al futbolista y a la liga que decidieron cambiar su slogan de "Impossible is nothing" ("Nada es imposible", en inglés) a "Impossible is coming" ("Lo imposible está llegando").