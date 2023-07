Penélope Cruz reveló que debuta como directora de cine

Penélope Cruz, la única actriz española en ganar un Óscar, declaró que debutará como cinesta siguiendo los consejos del reconocido director Pedro Almodóvar. Dio la noticia durante el estreno de En los márgenes, película dirigida por Juan Diego Botto.

En 2002, Cruz puso en marcha su propia productora, Moonlyon, asociándose para ello con Laura Espeso (que produjo El buen patrón y Competencia oficial) y con Mediapro. Es con esta productora que se iniciará como directora en lo que será, según confesó, su "proyecto soñado".

Según recoge Variety, la actriz recurrió a su maestro Almodóvar en busca de consejo. Hacía tiempo que ponerse detrás de las cámaras tentaba Cruz, así que, cuando le habló a Almodóvar de ello, el autor de Volver le respondió: “Deberías hacerlo. ¡No esperes más! Si es lo que quieres, no te lo pienses dos veces”.

Penélope, por supuesto, no se lo pensó. Su primer trabajo será un documental que ella misma ha confirmado que lleva ya un año en desarrollo. “Actualmente, dirigir y producir este proyecto está en el primer puesto de mi lista de prioridades”, ha dicho la estrella de cine, que se ha mantenido muy cauta a la hora de entrar en detalles sobre su documental.

Por el momento, Cruz únicamente ha avanzado que el primer proyecto no será una película de ficción y que aún tiene por delante, al menos, dos años hasta su estreno. También ha mencionado que el documental abordará un tema “muy importante” para ella, y que su realización requerirá de “tiempo, paciencia y muchas localizaciones”.

“Por desgracia, todavía no puedo decir nada más, pero en cuanto me sea posible, me dedicaré a hablar sin parar sobre el proyecto, porque tengo mucho que contar acerca de él”, concluyó la actriz.