Investigan hurtos en dos casas del barrio cerrado Pago Chico

La Policía de Punta Alta investiga dos sustracciones que se cometieron, casi de manera simultánea o consecutiva, en sendas viviendas del barrio privado Pago Chico, ubicado en el acceso a Coronel Rosales.

Los hechos se conocieron sobre las 20.45 de ayer, cuando no había moradores, y en principio tomó intervención personal del destacamento policial de Villa Arias.

Uno de los delitos se cometió en el lote 190, donde una mujer de 50 años denunció el faltante de su propiedad de varias alhajas de oro.

El otro hecho, en perjuicio de una joven de 20 años, se produjo en el lote 200. De ese inmueble, siempre sin forzar instalaciones, sustrajeron una cámara de fotos Canon negra Powershot SX70HS y 10.000 pesos en efectivo.

Se informó que ninguna de las viviendas tiene cámaras y que tampoco hubo testigos, aunque se aclaró que el barrio cuenta con seguridad privada, a cuyo personal en turno se le tomará declaración para saber si pueden aportar algún dato.

"No fueron robos. No hay nada forzado ni roto en el perímetro, con lo cual no descartamos que pueda ser algo interno", comentó una fuente policial.