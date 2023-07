Facundo García: "Fue muy desprolijo todo lo que se hizo en la institución"

En 48 horas, el Club Midgistas del Sur le pondrá fin de una vez por todas a los conflictos jurídicos e institucionales, que tanto han empañado la integridad de la entidad en los últimos cinco años.

La intervención jurídica, con el letrado Álvaro Larroza a cargo, realizará la tan esperada Asamblea General Ordinaria, la cual presentará el balance de la institución y convocará a elecciones para elegir a las próximas autoridades del CMS.

Así como días atrás se expresó por este medio Walter Villatoro, cabeza de la Lista Unidad, esta tarde dialogó con nosotros, en la emisión diaria de Diario Deportivo, Facundo García, titular de la Lista Celeste; la otra fórmula que se presentará como opción para los socios del club.

“El sábado nos presentaremos como corresponde, con la lista y la gente que hemos mantenido desde hace cinco años. Pero lamentablemente fue muy desprolijo todo lo que se hizo en la institución en estos meses de intervención. Aun así, como siempre hemos dicho, pondremos la cara y nos presentaremos a una elección en la que habrá una desigualdad total”, expresó García.

“Lamentablemente es lo que nos toca, no haremos denuncia de ningún tipo ni a intentar impugnar la Asamblea, cosa que tranquilamente podríamos hacer. Iremos a votar, que sea lo que tiene que ser y que de una vez termine esta situación del club”, aseguró.

Consultado sobre esas desprolijidades, García apuntó sobre varias cuestiones; una de ellas, referida al proceso de reempadronamiento llevado a cabo desde la llegada de Larroza, la otra, a la llegada del letrado a la ciudad desde La Plata propiamente.

“Fueron muchas desprolijidades. Primero el interventor, cuando llega, es recibido por toda la gente que ahora conforma la lista opositora, cuando nosotros fuimos los que entregamos los papeles del club en La Plata y que, por ende, se tendrían que haber comunicado con los directivos salientes”, describió.

“Ni bien bajó del avión, el interventor se reunió con Walter Villatoro, Fernando Bonacci y Jéssica López e inmediatamente juntos formaron la comisión interventora. Eso fue algo poco ético, que la misma comisión normalizadora sea gran parte de la lista opositora que se presentó después. Aunque fue desprolijo en un montón de cosas, no solo en eso”, agregó.

García también habló del trato con los pilotos durante los últimos meses; cómo mutó desde noviembre pasado a hoy, destacando que muchos, a pesar de algunas versiones, se comunicaron con él en este último tiempo.

“Con los pilotos hubo muchas cuestiones mediáticas, especialmente con un grupo reducido que meten a todos en la misma bolsa. Hace poco recibí mensajes de aproximadamente 60 pilotos que me pidieron que no me baje de las elecciones. No hay tanta unidad como venden algunos de los que figuran. Hay más de 140 pilotos y más de 300 socios”, destacó.

“Acá hay algo que molesta, y es que la institución en 20 años creció y mucho. Pasó una pandemia, donde las instituciones se cayeron a pedazos, y el Club Midgistas hizo una tribuna de hormigón, todas las columnas de alumbrado, las luces led y no se quedó debiendo un peso. Pero eso se ve que no interesa. Para el socio real, el hincha de Midget y los pilotos realmente eso es lo que sirve. Hay una institución por delante y hoy está impecable, y no por una gestión de un solo campeonato, sino desde hace muchos años”, subrayó.

