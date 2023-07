Primeras fotos de Messi con la ropa de Inter Miami en las calles de Estados Unidos

Estados Unidos ya vive la locura por Lionel Messi y, si bien todavía el futbolista no fue presentado como incorporación de Inter Miami, lo cierto es que los locales deportivos ya muestran fotos del capitán de la Selección argentina con la indumentaria del club y hasta la marca que viste al equipo decidió cambiar un histórico slogan para darle la bienvenida.

A falta de varios días para la presentación oficial como jugador de Inter Miami, uno de los locales insignia de Adidas en Nueva York ya luce cartelería con el rosarino enfundado en los colores de su nuevo equipo. De hecho, el arribo de Messi significa tanto para la MLS como para la marca que sponsorea al futbolista y a la liga, que decidieron cambiar su slogan de "Impossible is nothing" ("Nada es imposible", en inglés) a "Impossible is coming" ("Lo imposible está llegando").

Por lo pronto, la publicidad está solamente centrada en la cartelería, ya que los locales todavía no venden la camiseta de la figura de la "Scaloneta".

Presumiblemente, esto se debe a que el acuerdo todavía no es oficial y falta la firma del delantero que llega al fútbol estadounidense luego de su paso por el París Saint-Germain (PSG).

La presencia de cartelería oficial es tan solo la última muestra del revuelo que genera el ex Barcelona en Estados Unidos, algo que comenzó con lo que fue el aumento desmedido de los precios de entradas para partidos en los que Messi debería jugar. De hecho, la locura fue tal que hasta se dieron casos de hinchas que viajaron a partidos de Inter Miami sin saber que aún no había firmado contrato con el club.

Por otra parte, el campeón del mundo en Qatar 2022 todavía disfruta de sus vacaciones y, desde Inter Miami planean contar con Messi entre el 14 y 15 de julio. Para esa fecha, viajará a Estados Unidos, se reunirá con los dirigentes, firmará su contrato por tres temporadas (con cláusula de salida al final del segundo) y se pondrá a las órdenes del flamante entrenador Gerardo "Tata" Martino.

Una vez rubricado el contrato, la presentación oficial se daría en el DRV PNK Stadium, hogar transitorio del club mientras construye su estadio. Allí, se espera que el astro salga a la cancha ante 21 mil espectadores, con la camiseta rosa puesta y el número 10 en la espalda.

En cuanto a su debut oficial, Jorge Mas, dueño de la institución, estableció el viernes 21 de julio, día en que Inter Miami recibirá a Cruz Azul por la primera fecha del Grupo Sur 3 de la Leagues Cup. (NA).