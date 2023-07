El Polaco, expareja de Silvina Luna, habló sobre la grave situación que atraviesa la modelo, quien permanece internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano desde el 14 de junio.

“La verdad es que es muy triste. Ella no se merece lo que está viviendo, es una mujer joven. Nada, yo la quiero mucho, pasamos cosas lindas y los mejores recuerdos siempre en mi corazón”, comenzó diciendo el cantante en diálogo con Alejandro Castelo, notero de LAM (América).

Y agregó: "Creo que va a salir a salir adelante. De mi parte, está en mis oraciones y de parte de mi mamá, también. Mi vieja es muy cristiana. El otro día me llamó, que estaba muy dolida, que habló con las amigas. Estamos todos iguales, yo estoy igual que ustedes. Va a salir adelante, yo creo que va a salir adelante”.

Luego de esas primeras palabras, y tras remarcar que "se tiene que hacer justicia", El Polaco se refirió a la nota que Aníbal Lotocki le brindó una semana atrás a Telenoche (El Trece).

"No puede ser una cosa así. Es una cosa que no puedo creerlo que tenga tanta caradurez. Yo no me quiero meter demasiado, pero es todo lo que todos vivimos", afirmó, notablemente dolido por la situación de Silvina.

Volvió a destacar que su ex es "una chica joven" que tiene "una vida por delante" y consideró: "Que esté sufriendo esto que está pasando la verdad es que es algo que no se puede explicar y es una vergüenza".

Por último, el Polaco remarcó que "la bronca" para él es "hacia la gente que hizo tanto daño". Y cerró: "Es una muy buena mujer y es una tristeza esto que está pasando, me duele en el corazón como a todos los que la queremos”. (Clarín)