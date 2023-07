El contundente mensaje de Lali que podría ser para Coscu

La artista le dio "Me gusta" a una publicación y tweeteó la letra de una de sus canciones.

Lali Espósito publicó un mensaje en redes que los fans sospechan que está dirigido a Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu.

La polémica comenzó cuando el reconocido streamer cuestionó a María Becerra por, según su criterio, no ser la autora de sus temas. "Esa barra la escribió LIT Killah o Duki. ¿Habrá sido FMK?" se preguntó durante uno de sus streams. "¿Lo escribiste vos? no mientas".

El comentario causó mucha repercusión y el artista fue acusado de machista. Las mujeres de la escena artística salieron a bancar a "La nena de Argentina" y la misma María Becerra le respondió públicamente por Twitter.

En medio de esta polémica se llevó a cabo "La velada del año 3", el mayor evento streamer en el que Coscu noquéo al Germán Garmendia en el estadio del Atlético de Madrid. Luego de esto, publicó un mensaje para disculparse con aquellos artistas que se habían sentido ofendidos por alguna de sus reacciones.

A partir de su descargo, el cantante Néstor en Bloque lo acusó de haberle pedido fotos íntimas a su hija de 17 años. "A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan sólo 17 años, sos un degenerado".

Y agregó: "Quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte".

Posteriormente, el streamer quebró en llanto en un video y expresó: “Cuando desconfío de todo el mundo, cuando le tengo miedo al afuera porque siento que puede pasarme cualquier cosa y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje mal parado frente al mundo, cuando yo no quiero salir siempre están los mismos bancándome”.

Esto generó todo tipo de reacciones y muchas publicaciones en las redes sociales, entre ellas, una a la que Lali le dio "Me gusta".

Al ver esta reacción, Coscu dejó de seguir a Lali Espósito y la polémica se volvió a encender.

Lejos de quedarse callada, la cantante compartió un contundente mensaje en el que recuperó la letra de una de sus canciones. Aún sin mencionarlo, los fanáticos sospecharon que hacía referencia a él.

Sus seguidores manifestaron que propablemente se trataba en un mensaje en apoyo a María Becerra, pero desencadenado por los últimos hechos sucedidos en relación al streamer.