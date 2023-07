Karina "la Princesita", una de las artistas de cumbia más importantes de Argentina, se encuentra presentándose en localidades del interior del país. En esta oportunidad, pasó por San José, Entre Ríos, para decir presente en la 36ª edición de la Fiesta Nacional de la Colonización.

Se trató de un evento multitudinario en el que, la artista debió frenar su presentación luego de encontrarse con que varios niños se habían extraviados entre el tumulto de gente, y decidió subirlos al escenario para que pudieran volver con sus familias.

El video del momento se hizo viral y no tardó en llegar a las redes sociales. Ante la preocupante situación, la artista habló con el público para intentar encontrar una solución.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego de acercarse a una niña de no más de 3 años e intentar conseguir el nombre de la misma, la cantante dijo: "ella es muy chiquitita y no habla, no puedo decir ni cómo se llama. Así que por favor, mamá, papá, quien vino con ella, mírenla, está de pantaloncito rosa, de camperita animal print y no sabe cómo se llama. Por favor quien haya venido con ella, mire al escenario que está acá esperando", expresó en el evento que reunió a 20 mil personas.

Más tarde, Karina subió una serie de videos a su cuenta de Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores y reconoció que, aunque no está en una etapa en la que recibe “hate”, le llegó un mensaje de parte de una usuaria que la criticó por haber frenado su show.

“Recibí un mensaje que me dejó pensando y necesito descargarme”, comenzó diciendo la artista. Acto seguido, aclaró que el show de Entre Ríos “fue hermoso, no paré de recibir mensajes diciendo que el show fue precioso. Yo lo sentí, yo me doy cuenta cómo la pasa la gente y cómo la pasamos nosotros”.

Cabe destacar que la situación se había repetido con otros niños que también habían perdido a su familia en el evento.

"Qué señalan ahí, ayudame ¿hay otro nene perdido, ahí? ¡Levántamelo, ahí lo vamos a buscar", había dicho, desconcertada con la situación.

"Yo soy mamá, chicos, yo no puedo seguir cantando como si nada. Hasta que no encuentren a los papás los niños perdidos, no seguimos cantando", advirtió junto a los menores que se encontraban atónitos en el escenario y ella intentaba tranquilizarlos. (Filo News)