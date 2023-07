Desde hoy y hasta el viernes se realizará el juicio por jurados a tres jóvenes de Tornquist acusados de vender drogas en esa localidad y otras de la región.

Se trata de Miqueas Medina, Marcos Arrieta y Alejandro Bualó.

El debate tendrá lugar en el quinto piso de Tribunales y actuará como jueza técnica la doctora Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2.

La investigación de la UFIJ N° 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, se inició el 21 de marzo de 2020, tras un control vehicular en medio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia.

En esas circunstancias los tres imputados y un cuarto hombre que ocupaba el auto se negaron a ser identificados hasta que fueron requisados y se les secuestró, cocaína, marihuana, pastillas de éxtasis y los teléfonos.

De los celulares surgieron conversaciones entre ellos tales como: “saldrá algo?? Una roca o lo que sea”, “aunque sea paragua; algo voy a llevar”, “vieja si sabes de alguno que quiera ella, tengo 3g en piedra, Miki guarda 2 q tengo encargados pa mañana x favor”; preguntan por chalas y dice “no me quedo nada…me dijeron q salía paraguay”, en Saavedra me ofrecieron…eh, cuatro mil pesos el frasco…de flower. Y después me preguntó el de Suárez sino le interesaba cambiar de…de ella por pepas”.

Medina, Arrieta y Bualó -detenidos a fines de 2021, tras una serie de allanamientos- están acusados de comercializar marihuana, cocaína y LSD en dosis fraccionadas destinadas a potenciales consumidores.

Según los investigadores, las ventas se concretaban a través de maniobras de entrega en lugares preacordados, tanto en Tornquist como Villa Ventana, Sierra de la Ventana, Saavedra y hasta Bahía Blanca.