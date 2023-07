Caso Cecilia: pidieron que la causa se investigue como desaparición forzada

La defensa de César Sena, principal acusado del femicidio de Cecilia Strzyzowski, apeló este martes la prisión preventiva solicitada por los fiscales del equipo especial chaqueño, al considerarlo autor del delito de homicidio agravado y premeditado junto a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

"Lo que propuse es un cambio en la calificación. No se puede hablar de un homicidio, ya que no está acreditado que Cecilia murió. Deberíamos hablar de una desaparición forzada de persona porque no hay un cuerpo. Si bien se probó que los restos óseos y la sangre hallada serían humanos, no está comprobado que sean de ella", dijo el abogado Ricardo Ozuna, representante legal del hijo del matrimonio Sena.

Ozuna presentó su recurso ayer por la mañana y, según explicó, deberá argumentarlo en una audiencia cuya fecha será dispuesta por la Cámara de Apelaciones. "Lo más probable es que sea después de la feria judicial, es decir, a principios de agosto", agregó el letrado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

César Sena está acusado por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas.

El pasado 29 de junio, los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez pidieron la prisión preventiva para los siete imputados por el crimen. En ese contexto, la Justicia de Chaco establece dos vías para recurrir dicha medida cautelar: una es la oposición ante el Juzgado de Garantías, a cargo de Héctor Sandoval; la otra consiste en una apelación ante la Cámara de Apelaciones. Los defensores deben optar por una u otra de manera excluyente, y en base a las estrategias que pretendan desplegar.

A diferencia de los abogados Juan Carlos Saife y Sebastián Vallejos, que el pasado viernes presentaron una oposición a las prisiones preventivas de Emerenciano Sena y Marcela Acuña; el representante legal del hijo del matrimonio fue por la apelación.

"Opté por la Cámara de Apelaciones por el hecho de que son tres jueces los que resuelven y no uno. En casos de semejante magnitud social, como este, es más fácil que decidan entre tres en vez de que lo haga una sola persona", explicó el abogado de César Sena.

Al igual que Ozuna, también decidieron apelar las prisiones preventivas que les impusieron por el delito de "encubrimiento agravado", las tres defensas oficiales de Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso, y la abogada particular de Gustavo Melgarejo y Mónica Sánchez.

La familia Sena: César, Emerenciano y Marcela Acuña, los tres acusados de ser coautores del crimen de Cecilia.

En tanto, el próximo 10 de julio comenzará a realizarse en Córdoba el estudio de los restos óseos hallados en el marco de la causa y que fueron entregados este lunes al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Córdoba para ser sometidos a cotejos de ADN con el fin de establecer si pertenecen a Cecilia.

Este lunes, también, los investigadores determinaron que los objetos que habían sido hallados quemados en un patio de la casa del matrimonio Sena durante un allanamiento realizado por personal de Gendarmería Nacional son restos de una mochila y una billetera de Cecilia.

Durante aquel procedimiento, que ocurrió hace unos 10 días, los peritos utilizaron un geo-radar para intentar determinar si los restos de Cecilia habían sido escondidos debajo de cemento. El resultado dio negativo. También utilizaron Luminol y establecieron que en la habitación que pertenecía a César Sena había rastros de sangre y que se correspondía con sangre humana, por lo que se tomaron muestras que ahora son analizadas por un equipo de bioquímicos para intentar establecer si son de hombre o de mujer y, en ese caso, si pertenecen a Cecilia. (Infobae)

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.