Vuelven a ubicar a la UNS entre las 10 mejores universidades argentinas

La Universidad Nacional del Sur volvió a estar entre las diez mejores casas de estudios argentinas de acuerdo a un informe elaborado por el Center for World University Rankings en este 2023: ocupa el 8° lugar entre 134 universidades, 70 públicas y 64 privadas, y se encuentra en el 10 % superior en todo el mundo.

Las primeras ubicaciones de Argentina están todas ocupadas por universidades públicas, según el siguiente orden: Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Litoral, Cuyo, Mar del Plata y Sur. Esta edición analiza 20,531 e incluye en su lista a las que se ubican entre las primeras 2000, es decir, en el 10 % superior, según informaron.

"Las pequeñas diferencias en los rankings se debe a que todos privilegian indicadores diferentes: impacto científico, presencia en la web, prestigio entre sus graduados y empresas, etc. Ubicarnos en lugares altos en todos muestra que la calidad de la UNS es global, y no solo de un área en particular", mencionó Daniel Vega.

El rector dijo también que "las universidades públicas tenemos una diferencia con otras que habitualmente no es medida en los rankings, y es el impacto social: la articulación mediante proyectos de extensión universitaria o transferencia científica y tecnológica mejora la calidad de vida de la población, las actividades productivas y es un dinamizador económico y social, y eso para nosotros, aunque no figure en los rankings, es un elemento fundamental".

El CWUR es el único ranking académico de universidades globales que evalúa la calidad de la educación, el empleo de exalumnos, la calidad de la facultad y el desempeño de la investigación sin depender de encuestas y envíos de datos universitarios. Los cinco primeros lugares del ranking mundial son ocupados por las universidades de Harvard, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford, Cambridge y Oxford.

Los criterios empleados son, a grandes rasgos, cuatro: educación, basado en en el éxito académico de los exalumnos de una universidad; empleabilidad, vinculado al éxito profesional de los exalumnos de una universidad; profesorado, que se evalúa por el número de profesores que han ganado prestigiosas distinciones académicas; e investigación, medida por el volumen de investigaciones publicadas, su calidad y su influencia y difusión.