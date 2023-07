Racing y San Lorenzo empataron en un partido con jugadas polémicas

Racing Club y San Lorenzo empataron 1 a 1 en un encuentro jugado esta noche en el Cilindro de Avellaneda por la 23ra. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

La apertura del marcador estuvo a cargo de Gabriel Hauche para el local, mientras que para el "Ciclón" igualó Adam Bareiro a los 37 minutos de la primera y segunda etapa, respectivamente.

El empate dejó transitoriamente a San Lorenzo en la segunda posición con 42 puntos, mientras que Racing llegó a las 31 unidades y en el 12do. lugar.

En el comienzo del encuentro la visita tuvo la iniciativa, tomó el control de la pelota y se paró en campo rival, aunque sin llevar peligro claro al arco ocupado por Gabriel Arias.

Racing se mostró desconcertado por no poder manejar la pelota, pero de a poco se acomodó y tras un pelotazo certero de Nicolás Oroz, Maximiliano Romero la paró de pecho y definió apenas desviado en la primera jugada clara del encuentro.

El encuentro se hizo de ida y vuelta, fue parejo, hubo ataques en ambas áreas y Racing fue más vertical y más efectivo al conseguir la apertura del marcador (luego del chequeo del VAR) con un tanto de Gabriel Hauche tras una habilitación de Maximiliano Romero.

El equipo de Gago se hizo fuerte por el sector derecho con las constantes subidas de Juan Nardoni y de Gabriel Hauche por izquierda hasta que fue expulsado a los 38 minutos.



Los del "Gallego" Insúa no pudieron aprovechar el hombre de más en los minutos, salvo con un cabezazo de Adam Bareiro que pasó al lado del palo derecho de Arias.

El segundo tiempo lo tuvo a San Lorenzo con la iniciativa para intentar al menos empatar el encuentro, tuvo la pelota y la intención, pero no generó chances claras.



Racing, por su parte, se hizo fuerte en defensa a pesar de tener un jugador menos y si bien no tuvo jugadas de contragolpe, no pasó sobresaltos y estuvo tranquilo para mantener la diferencia a su favor.

La expulsión del defensor colombiano de San Lorenzo, Rafael Pérez, emparejó el desarrollo del partido, aunque en el ida y vuelta el "Ciclón" logró el empate con el tanto de Adam Bareiro que definió solo en el área ante la pasividad de la defensa "académica".

La igualdad le dio mayor confianza a la visita, que tuvo en Nahuel Barrios a su principal arma ofensiva para intentar lograr el triunfo que finalmente no llegó.

Sobre el final Racing reclamó un penal sobre Romero no sancionado.

En la próxima jornada (24ta.) Racing visitará a Estudiantes de La Plata, mientras que San Lorenzo recibirá a River Plate.