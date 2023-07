Mantienen el acampe frente a Tribunales por el violador suelto

Un grupo de hombres y mujeres pertenecientes a la ONG Madres Protectoras se mantenía esta noche fuera del edificio de Tribunales, en la primera cuadra de Estomba, reclamando por la detención de un hombre condenado por violar a su hija.

Si bien un jurado popular había determinado que esta persona era culpable y la Justicia le había dado 18 años de condena, el juez había determinado que siguiera libre hasta tanto no quedara firme la sentencia.

Por esta razón, desde hace un par de días hay instalada una carpa tipo iglú en las afueras del edificio, además de carteles reclamando justicia y con fotos del supuesto abusador, y los integrantes de la agrupación ya advirtieron que se mantendrán en ese lugar hasta que este hombre sea encarcelado.

"Nos vamos a quedar hasta que lo metan preso", advirtió Paloma, una de las manifestantes.

Además, señalaron que durante un nuevo escrache llevado a cabo en la jornada del miércoles frente al edificio donde vive el presunto violador, una vecina les dijo que esta persona "está desaparecida hace dos semanas; salió con tres valijas y no lo vieron nunca más ni lo encuentran por ningún lado". Esto, indicaron fuentes bien informadas, no constituiría un delito, ya que al no haber sentencia firme el hombre no tiene por qué permanecer en un lugar fijo.

Sin embargo, los manifestantes plantearon sus dudas respecto a esta situación ya que, señalaron, "probablemente se haya fugado".

El 22 de junio último, la agrupación Madres Protectoras -una vez conocida la sentencia a 18 años de cárcel contra el abusador, a quien no se lo identifica para preservar a la víctima-, le hicieron un escrache en el edificio donde vive, en la segunda cuadra de la calle Soler. En aquella oportunidad se presentaron con afiches con la cara del imputado y con pancartas que rezan: "Que los secretos familiares dejen de encubrir abusadores, yo sí te creo".

El hombre, de 59 años, había sido declarado culpable por un jurado popular de abusar de su hija en distintas ocasiones, entre 2014 y 2019, cuando la chica tenía entre 11 y 15 años de edad. Fue la misma víctima la que denunció los hechos una vez que cumplió la mayoría de edad.

Con ese veredicto, el juez técnico Eugenio Casas, del Tribunal en lo Criminal Nº 2, le impuso 18 años de prisión, pero como el hombre había llegado libre al juicio, lo mantuvo en esa condición al menos hasta que el fallo quede firme.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas