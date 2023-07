Luciano Cecchini: "Jugar con Rosso y Colantonio no era fácil, como todos dicen"

Luciano Cecchini integró el plantel de bochas del club La Armonía cuando tenía 18 años, allá por 1975, en pleno esplendor de un deporte que contenía figuras en todos los clubes.

Por entonces, el velezano contaba entre sus filas con los máximos referentes de las lisas y rayas de la ciudad: Juan José Rosso y César Alfonso Colantonio. Eran figuras descollantes que generaban respeto y admiración.

"Viví una experencia increíble con ellos. Juan José era un señor dentro y fuera de la cancha; y el 'Gringo' te enseñaba y te marcaba la cancha", dijo Luciano Cechini, hoy con 66 años -cumplirá 67 el 13 de diciembre- y radicado en General Cerri.

"Jugar con Rosso y Colantonio no era fácil, como todos dicen. Yo era puntero, pero si no ponías la bocha te sacaban. Ese terceto arrancó así y luego llegó Alberto Pirra, otro gran jugador", afirmó.

--¿Sentía presión al jugar con ellos?

--No, porque estábamos todo el día practicando en el club. A las 13 era el horario indicado. Venían Osvaldo Ferrero, Roberto Kaddour y los hermanos Echeverría (Luis, padre de Adrián, exarquero de Liniers; Fausto y Braulio). Nací en La Armonía, empecé a los 14 años y jugué hasta los 25. Siempre con la misma casaca.

--¿Qué le pedía Rosso?

--La ubicación, la postura. Si arrimaba mal una bocha me corregía. Siempre con altura, porque era muy respetuoso.

"Una vez, en la cancha del club La Falda, la que está pegada al gimnasio de básquetbol, Rosso me dice: 'Nene, cruzate y jugá la bocha así..." Como no la jugué como él quería se acercó: 'Si no metés la próxima te saco'. Había que estar muy concentrado", contó.

"Por entonces yo era una joven promesa, al igual que mi hermano Roberto. Pude integrar el seleccionado de Bahía en un par de ocasiones, una de ellas junto a Oscar Fidalgo, Oscar Vidili y Roberto Dalía. Atilio Rouaix era el DT. Recuerdo que Azul nos eliminó en dos Provinciales, uno en Bahía y el otro en Tres Arroyos", aseveró.

--¿El club tenía buen semillero?

--Sí. También jugaban Héctor Herrera, mi hermano Roberto y Daniel Chiuchiarello. Fueron 4 o 5 años ganando campeonato de menores. Recuerdo que Guillermo Urra era el más chico, tenía 4 o 5 años e iba al club de la mano de su padre, Ricardo.

--¿Qué significaba para usted jugar con Juan José y César?

--Era grandioso ver sus movimientos, el estilo que tenían y la facilidad para resolver con simpleza. En los clubes de Bahía había grandes jugadores. Quilmes tenía a los hermanos Morresi; Villa Mitre a los Paez, Noroeste a Ricardo Urra y "Polito" Adrián García. Kilómetro Cinco y La Falda también tenían figuras.

"Ahora hay clubes cerrados por falta de dirgientes; por suerte todavía hay gente abocada a las bochas", subrayó.

--¿El estilo de Juan José Rosso se puede asemejar a algún jugador actual?

--Por su forma de ser lo comparo con Juan Pablo Urra; esa personalidad, estilo y efectividad. Juan José era un maestro en todo sentido.

"Su hermano, Nelson, también jugaba a las bochas, pero no con el nivel de Juan José", dijo.

--¿Cuántos bochazos erraba Colantonio por partido?

--No erraba casi nunca. En una ocasión estábamos en la cancha de entrada del club La Armonía, entra César y justo uno de nosotros le estaba tirando al bochín para sacarlo de la cancha. Lo dejó tirar, lo miró fijo y le dijo: "Te voy a enseñar a tirarle al chico". Toma carrera, suelta la mano por abajo de la pierna y le pega un bochazo tremendo.

"Así se le tira al chico..., ¿aprendió? Era un talentoso, le pegaba a lo que quería", remarcó.

--¿No le pica el bichito de querer volver a jugar?

--No (risas). Jugamos entre amigos en el Centro de Jubilados de General Cerri (foto), donde hay un piso extraordinario. Las bochas y las cartas son mi salida de la rutina diaria.

Los preparativos

El viernes por la tarde habrá práctica de los jugadores inscriptos (posiblemente partido por parejas) y posteriormente cena. La tarjeta tiene un costo de $ 3500 y la bebida está incluida.

El sábado a las 9.30 se hace la presentación oficial del torneo con la presencia de todos los jugadores y a las 10 arrancarán los partidos.

Serán utilizadas las dos canchas de La Armonía, 9 de julio y Almafuerte.

El sábado a la noche será la cena de gala (entrada, asado con papas fritas, postre y bebida) con un costo de 4500 pesos la tarjeta.

El domingo irá la definición con los 8 clasificados.

¿Los jugadores? Cristian Zapata, Cristian Dinello, Gustavo Fernández, Martín Aristain, Lucas Heker, Guillermo Montemerlo, Nicolas Preto, Luciano Bardelli, Daniel Vitozzi, Dante Nuñez, Pablo Spurio, Danilo Escobar, Pedro Sánchez, Facundo Capdevilla, Juan P. Urra, y Dardo Labastié, quien es anfitrión y está a cargo de la escuelita de bochas del club (foto).

La entrada general por día será de 500 pesos y se pueden presenciar los partidos de ese día en cualquiera de las canchas.

También está a la venta un bono con un costo de 1200 pesos que otorga entrada libre para los dos días e incluye 2 sorteos (de dos estadías) para 4 personas en Monte Hermoso.