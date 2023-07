Nico Paletta, su rica experiencia en Colombia, el título, y la amenaza de muerte al DT

"La experiencia fue hermosa, desde todo punto de vista. Se coronó con el campeonato. Sabía que iba a un equipo candidato. Es la primera vez que me iba de la Argentina a jugar al exterior y se siente ser extranjero, pero me encontré con un grupo bárbaro", contó Nicolás Paletta.

El base, que jugó para Caribbean Storm, en Colombia, estuvo en Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30.

En la final le ganaron a Cafeteros (3-1) y se dio una particular anécdota con el técnico Iván García, tras la primera victoria de la serie.

"Fue una locura. Ganamos el primer partido, en la última pelota. Y se sentía el ambiente medio hostil, sobre todo, con el técnico, cuando veníamos de eliminar al campeón de los últimos siete torneos. Después de ese primer partido, el gobernador de la isla grabó un video, haciendo una crítica a nuestro entrenador y al segundo partido cuando llegamos a la cancha el técnico no estaba. Nadie entendía nada", contó.

"Durante la tarde -continuó- había recibido una amenaza de muerte, literal, entonces no dijo dónde, pero agarró las valijas y se fue de la isla. Lo que hubiéramos hecho todos. Lo que más me llamó la atención es que la gente decía que no iba a pasarle nada. Nos dirigió el asistente, ganamos por 30 y después sí en Medellín nos dirigió el técnico los últimos dos partidos. Pero a la isla no volvió".

"Más allá de eso, me encontré con mucha gente buena, son muy sentimentales, se vive muy caribeño", resaltó.

"Fui solamente un mes, en reemplazo de un base americano y necesitaban que hiciera jugar al equipo y controlar a dos o tres jugadores que iban y venían. Es difícil, porque tienen una forma de jugar, pero cuando terminó jugadores de la Selección de Colombia me agradecieron que les había cambiado algunas cosas del juego. Desde que fuimos con (Roberto) Acuña ganamos siete y perdimos un solo partido", señaló.

Su futuro no está, por el momento, en nuestro país.

"La idea es no volver a Argentina, no lo digo contento, porque me encantaría seguir jugando la Liga, pero la realidad es que a mi edad, lo económico juega. Está la posibilidad de volver al mismo equipo, que serían dos o tres meses", adelantó.

