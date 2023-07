Extendieron el plazo de inscripción al concurso "Alumnit@s, Argentina te escuchamos!"

Se extendió el plazo de inscripción y recepción de escritos para participar de la tercera edición del concurso literario "Alumnit@s, Argentina te escuchamos!".

Hasta el viernes 14 de Julio, se estarán recibiendo escritos de chicos de entre 11 y 16 años, en grupos de 2 a 4 integrantes, coordinados por un adulto responsable. Los participantes deben pertenecer a escuelas, clubes, bibliotecas y asociaciones de fomento de Argentina.

En este oportunidad, deberán contar una historia de temática libre que se relacione con los mitos y leyendas de su lugar o con su pasión deportiva. Pueden escribir acerca de personajes del deporte que admiren o sobre la actividad física que realizan. Si lo desean, incluso pueden incluir a un abuelo en cada grupo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se otorgarán premios a los tres primeros ganadores de cada región, además de menciones especiales.

- Premio 1: una computadora All in one, con 4GB de RAM y disco de 256 GB; o similares a petición de la adjudicataria del premio.

- Premio 2: kit de instrumentos musicales (guitarra criolla, accesorios de percusión).

- Premio 3: kit de elementos para gimnasia (pelotas, aros, elásticos, bolsas plegables para guardar) o elementos didácticos (libros, útiles escolares).

Una vez realizadas las evaluaciones por parte del jurado, se anunciará a los ganadores a partir del 31 de agosto. El evento de premiación tendrá lugar el 26 de octubre.