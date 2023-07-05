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Política.

Diputados sesiona para tratar los créditos UVA y Violencia Digital

Sesión especial desde las 12.

La Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Cecilia Moreau, sesiona con el fin de considerar: LEY 26485, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES. MODIFICACIÓN SOBRE VIOLENCIA DIGITAL; SISTEMA INTEGRAL DE COBERTURA Y PROMOCIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS; RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS. CREACIÓN; PLAN DE REFINANCIACIÓN DE DEUDAS A CARGO DE PROVINCIAS, MUNICIPIOS, COMUNAS Y ENTES PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS, RESPECTO AL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO -ENOHSA-. ESTABLECIMIENTO; y LEY 11.317 Y DECRETO 2.699 DEL 28 DE MAYO DE 1925. DEROGACIÓN.

A su vez se tratará: LEY DE REGULACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO. ESTABLECIMIENTO; CARGOS DE CÓNSULES Y VICECÓNSULES HONORARIOS A CIUDADANOS/AS ARGENTINOS/AS PROPUESTOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS. AUTORIZACIÓN PARA SU DESEMPEÑO; ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE LISBOA – REPÚBLICA PORTUGUESA – EL 25 DE JUNIO DE 2007; y PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. DECLARACIÓN COMO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL.

La actividad se podrá seguir en los siguientes canales:

En TV: Diputados TV

En la web: dtv.diputados.gob.ar

YouTube: Hcdn.tv

FB: /diputados.argentina

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