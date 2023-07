Lucía Galán sobre el caso de Jey Mammón: “Siempre voy a estar con la gente que ha sufrido abusos”

Lucía Galán fue entrevistada por LAM por su amistad con Jey Mammón y por ser una entendida en el tema de abusos sexuales ya que ella y su hermano están al frente de un hogar de niños desde hace 27 años, donde les tocó escuchar todo tipo de historias.

"Creo que es un tema muy delicado, muy profundo para desarrollar. Trabajo hace 27 años con niños que han sufrido abusos, así que siempre voy a estar de parte de la gente que ha sufrido abusos. Creo que es lo que hubiera hecho yo en primer momento, era salir a hablar", comenzó a decir Lucía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Tuve una relación muy cercana con Jey, dudo que lo que hizo haya sido con mala intención”, agregó y luego insinuó que habría más personas involucradas en causas de este tipo: “Todos los que estamos en este medio sabemos quiénes son, quiénes fueron, los que han cometido algo similar. Por distintas razones no se supo o no se dijo".

"Mi balanza siempre va a ir para el lado del niño abusado. También estoy para apoyar a aquellas personas que se han dado cuenta que cometieron un error. Me pasa muchas veces de tener que apoyar a madres y padres, que han tenido problemas con sus hijos y buscan un apoyo terapéutico", remarcó.

"No sé si debe dar explicaciones públicas, pero sí debe accionar inmediatamente. Pero no es solamente Jey, hay muchos y muchas. Qué pasa cuando nos enfocamos solamente en uno o en una, qué pasa con el resto. Esto no solo pasa en el ámbito artístico. Me parece que es más profundo el tema para analizarlo. Esto no tiene que ser la noticia de la semana y después pasamos a otra cosa, tiene que ser algo que perdure en el tiempo. Sino vamos pasando por temas y no se llega a ningún final, a ninguna resolución", concluyó.

Jey Mammón fue denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual pero la causa prescribió por el paso de los años y nunca se llegó a investigar. Sin embargo, Telefe decidió correrlo a un costado de la conducción de La Peña de Morfi y aún no pudo recuperar su trabajo en los medios de comunicación. (NA)