Beckham y cómo se enteró que Messi era jugador del club que es dueño

Si bien reconoce que, obviamente no fue sorpresa para él la llegada de Lionel Messi al equipo del cual es propietario, el inglés David Beckham contó en detalle la curiosa forma en la que se enteró que Inter Miami (MLS) ya tenía asegurado al argentino.

"Hace un par de semanas me desperté con alrededor de un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé, '¿qué pasó?' Normalmente no recibo tantos mensajes... Y de repente, escuché que Leo salió y anunció que vendría a Miami. Obviamente, no fue una sorpresa para mí", explicó.

La que fuera leyenda del Manchester United afirma que era el fichaje del rosarino era casi como un compromiso que tenía con la hinchada local.

"Siempre dije, desde el principio, que si tuviera la oportunidad de traer a los mejores jugadores a Miami, en cualquier momento de sus carreras, lo haría. Fue como una promesa", aseguró.

Y cuando tuvo la oportunidad con Messi, lo concretó.

"Entonces, cuando escuché que uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, que lo ganó todo, que sigue siendo un gran jugador, todavía joven y sigue haciendo lo que hace, quiere jugar para mi equipo, es un gran momento para nosotros", resaltó.