Alejandro Vila y Manuel Álvarez López repasaron la conquista "Santa"

San Francisco fue el gallardo ganador certamen Apertura del Promocional. Alejandro Vila --autor del gol de la victoria ante Sansinena 1 a 0 en la final del playoff--y Manuel Álvarez López, de buen nivel, en el primer semestre del año estuvieron en Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30, por La Nueva Play.

"Estábamos muy ansiosos por jugar la final. La noche anterior costó dormir y relajarse un poco, pero por suerte salió todo bien", sostuvo el atacante Vila.

"En la previa había mucha ansiedad. Incluso, me lo crucé a Mati Soto Torres y él estaba muy tranquilo. Me transmitió eso y me quedé un poco más relajado, al igual que muchos chicos del plantel. Y creo que después hicimos un buen partido", añadió Ale.

"Era lo que veníamos buscando a principios de año. Nos propusimos este objetivo como el primero de varios y lo pudimos cumplir", aseguró el zaguero o lateral Alvarez López.

"En las finales afloraran otras cosas, como la actitud y las ganas de ganar. Son partidos aparte, pero nosotros tratamos de continuar por la misma línea futbolística que tuvimos en todo el campeonato y fuimos justos ganadores", amplió "Manu".

Mirá el programa completo: