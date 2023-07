Lambrecht, el profe bahiense que está en España y vuelve a trabajar en "familia"

En un contexto diferente, aunque con la misma ilusión de siempre, el bahiense Cristian Lambrecht fue designado nuevamente como preparador físico de la Selección argentina de básquetbol, ahora, para afrontar el Preclasificatorio Olímpico, que será en Santiago del Estero, del 14 al 20 de agosto.

Desde Bilbao, España, donde cumplió su segunda temporada, esta vez con el básquetbol masculino y en la elite, tras su experiencia en el femenino Deportivo Promete de (Logroño), el "Ruso" estuvo en Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30.

Primero se refirió a la experiencia con Bilbao.

"El saldo es sumamente positivo; se cumplieron los objetivos que era escaparle a la zona de abajo y en ningún momento corrió riesgo nuestra permanencia, inclusive, nos ilusionamos y mucho con entrar a la Copa del Rey y estuvimos a dos juegos de jugar playoffs", comentó.

El equipo se está renovando, como sucede año tras año, con todo lo que significa por la diversidad de culturas.

"Es lo bueno y distinto, algo que no me pasó en América. Como en el femenino, ya me pasó de empezar a tener en el mismo equipo a un griego, un bosnio, un africano, un serbio, un uruguayo, dos estadounidenses, dos suecos, el entrenador era catalán y el equipo está en el País Vasco. Una mezcla muy buena. Hay que estar abierto para poder entender de dónde viene cada uno. La pluriculturalidad me encanta", aseguró.

También se refirió a lo que significa vivir lejos de los afectos.

"Extrañamos familia, amigos y, principalmente, los momentos de compartir con esa gente, pero lo sobrellevamos muy bien con mi pareja (Diana Tosini). Es algo fundamental estar acompañado", entendió.

Ahora, es tiempo de Selección, con todo lo que significa.

"Es volver a casa, volver a estar con tu familia, entre comillas, donde se estrechan los lazos, porque la sangre y las costumbres son las mismas. Ahí no me miran raro cuando saco el mate, je", bromeó.

Parte de este grupo tiene una herida grabada: haber perdido en Mar del Plata la clasificación al Mundial.

"No recuerdo otro golpe tan duro desde lo deportivo, profesional-laboral como el que viví en febrero, resumió.

