Organizaciones sociales cortan la ruta 3 en cercanías de El Cholo

Este martes se está llevando a cabo una manifestación del Polo Obrero y organizaciones sociales, en reclamo por la inacción del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de un corte en la ruta 3, cercano a El Cholo.

Los cortes de ruta se produjeron a nivel nacional con el objetivo de buscar respuestas y soluciones a las necesidades de los trabajadores. En localidades como Buenos Aires incluso se desplegaron acampes piqueteros.

"Nuestro reclamo es directamente a la ministra Victoria Tolosa Paz, que hace tres meses que no entrega alimentos a los comedores y merenderos. No vemos la ayuda social de parte del ministerio. Y es una ministra que, como todo el mundo sabe, está en campaña", explicó Pamela Pacheco, que se encontraba en la movilización.

"Al no haber trabajo se agrava cada vez más la situación. Hay asalariados de familias que cobran 100.000 pesos por mes y no alcanza, porque si te pones a sacar cuentas, entre los impuestos, el alquiler y lo que está la canasta básica hoy en día, con ese salario no le alcanza para comer. Imaginate la situación de un desocupado o de alguien que tiene que alquilar en una situación en la que no hay ni viviendas ni un proyecto de viviendas", explicó.

"No hemos recibido respuestas por parte del gobierno, ni de Nación ni en lo local. Nos dicen que supuestamente no hay presupuesto, cuando en realidad existe un presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, justamente, para una ayuda social que en los barrios no estamos viendo", aseguro Pamela.

Alicia Harverte, de la organización Teresa Vive, explicó que la movilización tendrá una duración de, aproximadamente, una hora y media. "Mañana vamos a ir a Desarrollo Social y vamos a seguir con este plan de lucha hasta que el gobierno nos de respuesta y solución a esta situación".

Noticia en desarrollo.