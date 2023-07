Lady Gaga despidió a Tony Bennett: "Extrañaré a mi amigo para siempre"

Lady Gaga se despidió desde un extenso posteo en redes sociales de Tony Bennett, el mítico cantante norteamericano fallecido el pasado 21 de julio con quien había lanzado dos álbumes, en el que aseguró que extrañará "para siempre" a su amigo y reconoció que, a raíz de la enfermedad de Alzheimer que le habían diagnosticado en 2016, tuvieron "un adiós muy largo y poderoso".

"Extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar juntos en el escenario. Con Tony, tuve que vivir mi vida en un túnel del tiempo, pero teníamos ese poder: nos transportamos a otra era, modernizamos la música juntos y le dimos nueva vida como dúo, pero no fue una puesta en escena, nuestra relación era muy real", escribió Gaga anoche en una publicación de Instagram acompañada por una foto que muestra un abrazo entre ambos.

Bennett, quien había sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016, hizo su última aparición pública con Gaga en el Radio City Music Hall en agosto de 2021 para su concierto "One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga". El dúo lanzó dos álbumes: "Love for Sale" de 2021, un tributo a Cole Porter que incluía temas como "Do I Love You", "I Get a Kick Out of You", "I've Got You Under My Skin" y el disco "Cheek to Cheek" de 2014.

"He estado de duelo por la pérdida de Tony durante mucho tiempo. Tuvimos un adiós muy largo y poderoso. Aunque había cinco décadas entre nosotros, él era mi amigo. La diferencia de edad no importaba", escribió Gaga a una semana de la muerte de Bennett a los 96 años.

Además, se refirió al trabajo conjunto mientras él transitaba su enfermedad: "Ha sido doloroso pero también fue realmente hermoso. Todo lo que yo quería era que Tony recordara cuánto lo amaba y lo agradecida que estaba de tenerlo en mi vida. Pero, a medida que se desvanecía lentamente, supe que cantar conmigo en ese momento también era compartir el momento más vulnerable de su vida".

Al respecto, destacó: "Si pudiera decirle algo al mundo sobre esto, diría que no descarten a sus mayores, no los dejen atrás cuando las cosas cambien. Cuida a tus mayores y te prometo que aprenderás algo especial. Tal vez incluso mágico. Y presten atención al silencio: algunos de los intercambios más significativos con mi compañero musical fueron sin melodía". (Télam)