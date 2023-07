El llamativo elogio a Patricia Bullrich de parte del ex jefe de asesores de Alberto Fernández

El empresario Antonio Aracre, ex jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, tuvo un llamativo elogio hacia la postulante presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich por su "arenga firme y esperanzadora" en el búnker chubutense tras las elecciones en la provincia patagónica.

"Enorme el discurso de Patricia Bullrich esta noche en Chubut", afirmó el ex CEO de Syngenta.

A través de su cuenta de Twitter, el ex funcionario nacional agregó: "Aclaro que no soy bullrichista pero no puedo dejar de reconocer una arenga firme, esperanzadora y hasta conciliadora con Horacio!".

Los elogios del fugaz ex jefe de asesores presidenciales a la referente del PRO sorprendieron en redes sociales en medio de la reñida definición electoral en Chubut.

Aracre destacó las palabras de Bullrich en el escenario del búnker de Juntos por el Cambio en la provincia patagónica: "El 13 vamos a discutir con Larreta y veremos quién gana y es Presidente. Pero hoy vamos por el camino de la unidad", afirmó la postulante presidencial, en un gesto que buscó calmar la tensión con su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta. (NA)