El neozelandés McLaughlin rechazó el TC y se disculpó con Canapino

Nunca imaginó la trascendencia que tomaría, como tampoco el nivel de intensidad del fanatismo argentino. Y dado el tremendo impacto que tuvo su manifestación de hace unos días, hasta llegó a analizarlo seriamente.

Pero el neozelandés Scott McLaughlin finalmente confirmó hoy, a través de Twitter, que rechazará la oferta de llegar al país y correr junto al argentino Agustín Canapino en la próxima competencia de Turismo Carretera.

Oficializada la llegada del Titán para el próximo 19 y 20 de agosto, para la última fecha del tramo regular del TC, su rival y amigo en los Estados Unidos consultó sobre la disponibilidad de un auto para también ser de la partida.

Su texto revolucionó las redes, generando un boom entre los fanáticos del automovilismo, y hasta del propio Gustavo Lema, titular del JP Carrera, quien, entusiasmado por ese mensaje, le ofreció una Chevy para sumarse a esa carrera.

Ante semejante revolución, el propio McLaughlin publicó hoy un texto rechazando la oportunidad y pidiendo disculpas por no poder cumplir su deseo.

“¡Sé que mi tweet tuvo algo de tracción el otro día sobre posibles carreras en Argentina! Me encantaría ser parte de una carrera allí en un futuro cercano”, comenzó diciendo.

“Lamentablemente voy a decir que no a la oportunidad, seguro que me encantaría venir fuera de temporada, pero están pasando muchas cosas para terminar el año y quiero hacer lo correcto al mi equipo aquí en IndyCar. Una carrera de agosto para mí simplemente no funciona. Pero si todavía hay una oportunidad de venir en la última parte del año, ¡me encantaría!”, sostuvo.