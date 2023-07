La China Suárez habló de su relación con Pampita

La relación de Carolina “Pampita” Ardohaín y Benjamín Vicuña y Benjamín Vicuña terminó en escándalo cuando la modelo aseguró que encontró a su marido teniendo relaciones sexuales con Eugenia “La China” Suárez en el motorhome de la película que estaban grabando.

Pero los años pasaron y las aguas se calmaron. Hace pocos días, la actriz publicó fotos del cumpleaños de Amancio, su hijo menor con Benjamín Vicuña, y en una imagen se pudo ver que Pampita había concurrido a la celebración.

En una entrevista radial, “La China” habló del tema y aseguró que hay “morbo de enfrentar a dos mujeres, más allá de lo que haya pasado hace mucho tiempo. Vende un poco eso de poner un hombre como trofeo y dos mujeres enfrentadas por el mismo hombre. Sigue pasando. Lo que está bueno es mostrar la realidad. La gente a veces cree mucho en las películas que se arman, creen que todo es mucho más grave o más dramático de lo que en realidad es”.

“Nosotras tenemos esa relación y hay un montón de eventos familiares en los que nos vemos que obviamente no publicamos nada. Mis hijos fueron al cumple de Anita (hija de Pampita con Roberto García Moritán) y se aman. Nos juntamos también en la casa de ella o en mi casa y la mejor. Hemos hablado miles de veces de muchas cosas de la vida y así tiene que ser”, afirmó.

La actriz también se refirió a su vínculo con Nicolás Cabré, padre de su hija mayor, Rufina: “Es lindo eso, porque me pasa también con Nico (Cabré), el papá de Rufi, que somos muy amigos. Creo que tiene que ser así. Por los chicos, más que nada”.

“Sé que soy polémica. Tengo mi carácter, pero es mi personalidad. Lo tengo aceptado. Reconozco que ahora estoy más tranquila. No es lo mismo a los 20 que a los 31″, destacó.

Por último, habló sobre su estado civil, tras haber terminado su relación con Rusherking en abril: “Es la primera vez que estoy hace meses, sola. A mí me gusta estar en pareja. La soledad para mí está un poquito sobrevalorada. Todos me dicen que me quede sola, que basta. Yo soy re enamoradiza y me tiro de cabeza. Ahora me puse un poquito más racional”. (NA)