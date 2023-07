Villa Rosas: robaron elementos de trabajo de una camioneta

Delincuentes sustrajeron elementos de trabajo del interior de una camioneta estacionada en un sector de Villa Rosas.

El hecho se produjo en Venezuela al 2.300 y resultó damnificado Matías Chuilver, quien desarrolla tareas de iluminación y sonido en eventos.

"Nos dimos cuenta que había faltantes del interior de la camioneta y descubrimos que habían abierto un vidrio. Sacaron dos bolsos bastante pesados, de unos 25 kilos cada uno, donde había cuatro trípodes multiuso. Las cámaras de los vecinos, a quienes les agradezco la colaboración, captaron a dos personas, una de las cuales se movilizaba en bicicleta", comentó el damnificado al programa Panorama de LU2.

Agregó que "esto me pone muy triste. Lo que se llevaron son elementos de trabajo y que realmente no tienen precio, porque la fábrica que los hacía no existe más y no se consiguen".

Sobre lo sucedido, señaló que "por lo que se ve pasaron y vieron la oportunidad de abrir alguno de los vidrios. En los videos se aprecia que les llevó no más de 15 minutos toda la operación".

"Han ocurrido varios hurtos en lo que va de este mes. A la vuelta hay un auto con tacos porque le robaron las ruedas y a un vecino de enfrente le sacaron cosas del vehículo. Hay mucha gente indignada con toda esta situación", finalizó.