Narcotráfico: se reanuda el juicio a los hermanos Vidal Ríos

Con los alegatos de clausura de defensores, continúa hoy el juicio oral a los hermanos Adrián y Ricardo Vidal Ríos y a otros 12 acusados de haber integrado una banda que al parecer vendía droga en esta ciudad.

El debate vía Zoom es dirigido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, conformado por los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Mario Tripputi (Santa Rosa).

Antes de comenzar las alegaciones de las defensas durante la audiencia virtual, Adrián Vidal Ríos denunció que aparentemente no recibió atención médica en el penal federal de Ezeiza donde está detenido, pese a sus problemas de salud.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Me dejaron en el 'buzón' (calabozo) y no me llevaron al hospital. Estuve tirado en el piso con ratas y sin ni una frazada", dijo el procesado.

Su abogado, Juan Manuel Martínez, se refirió al "trato inhumano" que recibe su cliente en aquella cárcel y por lo tanto solicitó al TOCF que le otorgue a su defendido arresto domiciliario en la vivienda de su progenitora, quien transita el proceso en esa condición.

La fiscalía federal había pedido previamente penas de 9 años y 8 años y medio de prisión para Adrián y Ricardo respectivamente, por su aparente participación en la asociación ilícita.