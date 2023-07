Con Manganaro, el aurivioleta se puso a “tiro” de la salvación

Luego de haber jugado un buen partido ante Huracán aunque sin el resultado esperado, Tiro Federal necesitaba un triunfo en el Clausura para volver a confiar. Y se despachó con un contundente 4 a 1 ante Liniers en la Avenida Alem para alimentar su ilusión de quedarse en la elite del fútbol liguista. De menos a más, el equipo de Juan Pablo Manganaro empezó a dar buenas señales.

El DT del elenco aurivioleta parece haberle encontrado la mano a un equipo que padece numerosas ausencias, pero que al menos comenzó a mostrar otra cara futbolística.

Y de cara al clásico ante Bella Vista, “Manga” dejó sus sensaciones.

--¿Qué generó el triunfo contundente ante Liniers?

--Principalmente una gran alegría por el esfuerzo que vienen haciendo los jugadores, pero por sobre todas las cosas nos gustó la forma en la que el equipo desarrolló el partido.

--¿Cuánto lo estaban necesitando?

--Siempre es bueno ganar, no sólo porque necesitábamos sumar para la tabla general, sino también para volver a la racha positiva después de arrancar perdiendo la primera fecha ante Huracán (1 a 0 en el Onofre Pirrone). Creo que, por cómo se dio el trámite de ese encuentro, al menos merecimos empatar y nos hubiese permitido conseguir una racha de cuatro fechas sin perder, que ayuda mucho cuando las cosas no vienen tan bien.

--¿Por qué mostraron tanta contundencia?

--Creo que fue por la efectividad que nos faltó en otros encuentros. De cualquier manera, siempre buscamos el arco rival contra Liniers y fuimos más certeros que otras veces. Ojalá continuemos por esta senda.

--¿Cómo te las arreglaste para disimular tantas ausencias?

--Sinceramente, ha sido un gran problema porque incluso todavía tenemos entre siete y ocho lesionados, que es muchísimo. Pero, gracias al compromiso de los jugadores, a los que le hemos pedido de hacer el esfuerzo de jugar en otros puestos, lo venimos sobrellevando.

--¿Qué análisis hiciste de los dos primeros partidos del Clausura?

--Salvo el primer tiempo contra Huracán, que no estuvimos como queríamos, notamos una mejoría en general, que ya viene desde el partido con Olimpo en el Apertura. Obviamente, sabemos que todavía nos falta seguir creciendo como equipo.

“Después, el hecho de no poder contar con el plantel completo, nos hizo modificar las formas de jugar; tuvimos que cambiar de esquemas porque no pudimos mantener el mismo once de una fecha a otra. Creemos que es importante en la búsqueda de un funcionamiento”, amplió.

--¿Qué clásico imaginas ante Bella Vista?

--Duro como fue el partido que jugamos en La Loma, que se definió en la última jugada, y como vienen siendo los últimos partidos en la Liga.

--¿Qué te sugiere el rival, el puntero del Clausura?

-- Es un equipo bastante práctico, duro y con orden como suelen ser los equipos de Daniel (por Correa). A eso hay que sumarle el buen momento que están atravesando, ya que están punteros.

--De todos los rivales que enfrentaste, ¿cuál fue el que más te gustó?

--Creo que por plantel: Huracán. Tiene muy buenos jugadores en todas las líneas y, más allá de cómo pueda jugar, en algún momento aparece alguna individualidad que te desequilibra y te gana el partido.

--¿Qué clase de certamen podemos tener en este segundo semestre?

--Todos los partidos serán cerrados. Los equipos van a querer sumar para tratar de llegar a las últimas fechas con chances de clasificar. Y en ningún partido hay la diferencia que sacamos contra Liniers.

--¿Se pueden ilusionar con zafar de todo y entrar entre los cuatro?

--La ilusión siempre está. Si nos metemos entre los de arriba, tenemos más chances olvidarnos de la tabla de abajo y así estar más tranquilos. Pero también sabemos que es un torneo complicado y hay que ir domingo a domingo.

--¿Con qué fútbol liguista te encontraste?

--Creo que el nivel actual no es el mejor, pero el torneo de la Liga del Sur siempre es durísimo, muy físico y competitivo.

Número

10—

Son los partidos que lleva dirigidos Juan Pablo Manganaro al frente de Tiro tras reemplazar a Hernán Rosell. Ganó 3 (dos a Villa Mitre y uno a Liniers), empató 2 y perdió 5.

(*) Datos proporcionados por Eduardo "Cocho" López

Las tablas

--Clausura: 1) Bella Vista, 6 puntos; 2) Huracán y Villa Mitre, 4; 4) Tiro, 3; 5) La Armonía, 2; 6) Olimpo y Sporting, 1; 8) Liniers, sin unidades.

--La acumulada: 1) Huracán y Bella Vista, 31 puntos; La Armonía, 27; 4) Liniers, 25; 5) Villa Mitre, 21; 6) Olimpo y Tiro, 14; y 8) Sporting, 10.