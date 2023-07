Todo San Francisco se abrazó a la obtención del Apertura

Con la emoción aún a flor de piel, varios de los futbolistas de San Francisco contaron en primera persona las sensaciones tras la conquista del certamen Apertura en el torneo Promocional.

Tras el triunfo en casa y ante su gente frente a Sansinena por 1 a 0, los chicos del Santo reflejaron sus sentimientos, sin dejar de destacar la conformación de un grupo homogéneo.

"Sinceramente estamos felices; por el grupo, por el cuerpo técnico, por todo. Sinceramente, el club se merecía este logro por todo el esfuerzo que venía haciendo, por cómo venía creciendo. Es la primera vez que el San Francisco termina primero, que es campeón del Apertura y todavía no caemos de que quedamos en la historia del club y que hicimos historia. Son sensaciones muy lindas, difíciles de explicar con palabras", sostuvo el atacante Alexis Vega, autor de 4 goles en el campeonato.

"Lo de la gente fue algo maravilloso. Fue impresionante la cantidad de personas que vinieron a la final y creo que fue porque se ilusionaron mucho con nuestro equipo. Por fortuna, le pudimos dar una inmensa alegría", agregó el delantero de Coronel Dorrego.

"Esto es producto de todo un trabajo del plantel. Comenzamos muy temprano y hoy (por el sábado) lo pudimos coronar. Hubo mucho compañerismo y unión que se vio reflejado en la cancha. Todos los jugadores, a los que les tocó jugar más o menos, rindieron de la mejor manera. Ahora ya nos pondremos a pensar en el Clasificatorio y en el Clausura. Vamos a tratar de seguir enfocados porque queremos pelear todos los torneos y seguir ganando todos lo que se pueda", concluyó Alexis.

Por su parte, al arquero Juani Argañín --otra de las figuras del equipo campeón-- valoró el camino recorrido.

"Fuimos el equipo más regular, el que trató de jugar en todas las canchas por igual y de hacer su juego más allá de las circunstancias de los partidos o de las canchas. Sacamos una buena cantidad de puntos para clasificar cómodos para los playoffs y ya después supimos afrontar las finales, que sabíamos que serían muy duras como contra Rosario y Sansinena", sostuvo el 1.

"Si sufrimos en la final fue porque tal vez nos impacientamos un poco. Pero con la expulsión del jugador rival, encontramos un poco más de espacios y podemos jugar siempre en campo de ellos. Después de tanto intentarlo, llegó el gol. También es verdad que el arquero de Sansinena (Mariano Alcaraz) tuvo una tarde muy buena y no lo podíamos doblegar", amplió el golero de Casbas.

"Y después, la fiesta de la gente fue espectacular. Fue una tarde de 10 porque la gente acompañó, estaba llena la cancha, alentaron todo el partido y, quieras o no, también influye mucho. También dejame agradecerles a mis familiares, quien se vinieron desde Casbas a verme, como mis Viejos, mi novia, mis tíos", finalizó Juani, quien apenas recibió tres goles en el Apertura.

Otro que analizó el recorrido de San Francisco en el certamen fue el talentoso Maximiliano Gandolfo.

"Las sensaciones son hermosas. Fuimos justos ganadores porque mostramos regularidad en todo el torneo. Era el objetivo que nos propusimos a principio de año y lo pudimos cumplir. Ya tenemos una final asegurada por el ascenso y ahora vamos por más en el Clasificatorio", expresó el mediocampista.

"Como la gente, nosotros también estamos muy ilusionados con el ascenso. Pero tenemos que ir a paso a paso. La final contra Sansinena fue durísima. Ellos salieron a jugarnos con todo y no se guardaron nada. Creo que después de la expulsión (por la de Joaquín Salas) encontramos espacios, pudimos manejar más la pelota y encontramos el gol", agregó.

“Fue muy lindo ver a la gente ilusionada y feliz. Pero no nos podemos relajar; tenemos que ir por todo. No se la vamos a hacer fácil a nadie y ojalá podamos repetir. También tengo que agradecer como nos tratan en el club, más siendo de afuera. Todos juntos estamos haciendo todo lo posible para quedar en la historia del club. Y no me quiero olvidar de mi familia, mi Vieja, mi Abuela, mi suegro y mi novia; fue muy lindo verlos detrás del alambrado compartiendo esta alegría”, concluyó.

También el utilitario Joaquín Curuchet reflejó sus sensaciones tras el triunfo ante Sansinena 1 a 0.

"Estamos contentos por el logro y orgullosos de estar viviendo este momento. Y si bien contamos con jugadores de experiencia, hay muchos chicos que están dando los primeros pasos y esto es algo muy meritorio para todos. Queremos ir por más porque sabemos que todavía no logramos nada. Dimos sí un gran paso, pero queremos seguir afianzándonos en el Regional y que salga todo bien en la segunda parte del año", valoró.

"Con al expulsión del jugador rival (por Salas) nos pudimos afianzar un poco más, Martín (por Carrillo) puso mucha gente en ataque y nos quedamos con la victoria. Fuimos el equipo más regular del certamen, pese a que muchos equipos como Rosario, Comercial y Sansinena levantaron sobre el final del torneo. Iniciamos bien la competencia y la cerramos de la mejor manera. Somos justos ganadores del Apertura y esperemos que no se quede sólo acá", añadió "Curu".

Otro de los elementos destacados del equipo fue el defensor Manuel Alvarez López, quien también se refirió al logro del Santo.

"Desde el principio de año buscábamos quedarnos con el Apertura porque nos daba la llave para estar en la final de fin de año por el ascenso. Sabíamos que Sansinena no sería un rival fácil y nos costó destrabar el partido. Ellos intentan jugar, pero con la presión alta tuvimos que saltar línea y buscar la segunda pelota de los delanteros. De cualquier manera, con la expulsión del central de ellos (por Salas) se resguardaron un poco más, los metimos en su área y llegamos al gol. Fue una final muy dura, no tan vistosa y que con un gol te terminás quedando con todo", analizó.

"Este logro fue gracias a lo que se labura día a día en el club. Hay un grupo humano hermoso que es clave, porque si en un lugar de más de 30 tipos no tiran todos para adelante no hay chance de ganar nada. También destaco la predisposición de todos los que nos rodean para hacernos sentir cómodos, como utilero, masajista, las nutricionistas, los dirigentes, el cuerpo técnico y mucha gente que está detrás y que a veces no se ven. Todos ellos sumaron su granito de arena. Ahora, esperamos seguir así, ya logramos el primer objetivo, pero queda el Clasificatorio y lograr a fin de año el ascenso", se ilusionó.

El atacante carhuense Leandro Hekel no podía faltar entre los que pudieron reflejar sus emociones.

“Cumplimos uno de los objetivos más importantes que nos habíamos propuesto a principio de año. El primero era quedarnos con el uno, nos quedamos con el uno. El segundo era clasificar en el regional, clasificamos. El tercero era, sin duda, quedarnos con el Apertura. Y bueno, gracias a Dios, se nos vienen dando estas cosas. Con nuestra forma de jugar, siempre con la misma idea, San Francisco se quedó con el Apertura merecidamente. Creo que fuimos el equipo más regular, perdimos un solo partido de visitante, de local terminamos invictos", sostuvo el autor de 8 conquistas.

“Nosotros siempre intentamos jugar, por momentos pudimos, por momentos no, pero después de que se quedaron con uno menos, creo que el trámite del partido lo manejamos nosotros. Pudimos encontrar el gol y quedarnos con esa final tan ansiada que nos deposita ya en la final del año por el objetivo principal. Me gusta como jugamos, siempre tratando bien la pelota, y tratando de ser protagonista en todas las canchas", añadió el 9.

“Hay un equipo que se adapta a las distintas formas de juego y entiende cómo hay que jugar cada partido. Es cuando mejor se ven los resultados, pero para eso hay que trabajar muchísimo y creo que con el cuerpo técnico hay que sacarse el sombrero porque trabajó muchísimo con nosotros y hemos aprendido e incorporado todo lo que ellos nos dicen. También quiero agradecerle a toda la familia de San Francisco que nos aguantó en todos lados, a mi familia, a mi novia y a mis abuelos que siempre me escuchan. Y ya no podemos festejar más porque el miércoles tenemos un nuevo desafío”, cerró.

Finalmente, el zaguero Pedro Ferranti --uno de los que más partidos disputó-- cerró la ronda de voces protagonistas.

"Quedarnos con el torneo Apertura fue una alegría inmensa, tanto para todo el grupo como para el club. Venimos trabajando muy fuerte desde el 20 de enero, que empezó la pretemporada, donde el técnico nos dio una idea de juego muy clara, que por suerte la pudimos plasmar en la mayor cantidad de partidos, tanto de local, como de visitante. Creo que se vio reflejado en las estadísticas, porque fuimos uno de los mejores equipos tanto en la A como en la B. Creo que fue fruto de que venimos tirando todos para el mismo lado, tanto dirigentes, cuerpo técnico y jugadores", manifestó el ex Rosario, una de las figuras de la final.

"Esto sigue, tenemos que ir por más porque todavía no ganamos nada y esa es la mentalidad ganadora que tenemos en el grupo. Sabíamos que la final iba a ser muy complicada porque ellos tienen un estilo de juego muy parecido al nuestro, juegan mucho por abajo, pero por suerte quedó de nuestro lado y le pudimos dar una gran alegría a toda la gente que nos vino a ver. El miércoles tenemos otra final y vamos a ir por más", concluyó.