The Idol, en HBO Max: a qué hora se estrena el capítulo final de la controversial producción

The Idol llega a su desenlace este domingo por la noche, con su quinto episodio titulado Jocelyn forever. Se trata de la polémica serie protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd, quien también es uno de los creadores de la ficción junto a Sam Levinson y Reza Fahim.

La producción aterrizó en el momento en que Succession llegó a su final y la reemplazó en la franja horaria de los domingos, por lo que se esperaba que fuera un plato fuerte. Además, es del mismo creador que Euphoria, una de las ficciones más aclamadas de la cadena televisiva.

Pero la recepción del público terminó siendo negativa. Una lluvia de críticas cayó sobre la producción desde que se estrenó en el Festival de Cannes hasta que llegó a la televisión y a su respectiva plataforma de streaming, HBO Max. ¿El problema? El lento desarrollo de la trama y las escenas sexuales explícitas sin sentido.

En ese sentido, la estrella del show Lily-Rose Depp defendió la idea creativa: “Para mí todo el personaje, el espectáculo y su arco fue realmente una colaboración de principio a fin. Sabemos que estamos haciendo algo provocativo y no estamos rehuyendo a eso”. Y agregó: “Es algo que sabía que me proponía hacer desde el principio. Nunca me interesó hacer algo puritano. Está bien si este espectáculo no es para todos. Creo que ese es el mejor arte”.

A qué hora se estrena el quinto episodio de The Idol

Si bien en un principio se pensaba que serían más capítulos porque la serie la había promocionado con seis episodios, se confirmó que el final de la historia concluirá en el quinto, el cual llegará este domingo.

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19 horas

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21 horas

Argentina, Uruguay: 22 horas.

Según trascendió, la decisión de que The Idol llegue a su fin en el quinto episodio tendría que ver con una decisión del propio Sam Levinson.

En cuanto a qué puede llegar a suceder en la historia, es todo un misterio, puesto que la historia progresa tan lentamente y los personajes aportan tan poco que difícilmente los fanáticos pueden prever qué sucederá en el final de temporada, que se espera que no renueve para una segunda. (NA)