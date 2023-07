Un nuevo de Avatar The Last Airbender en el horizonte

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

En un momento de tanto remake y tanto exprimido de franquicias de manera innecesaria, un título basándose en una de las series que más supo acaparar el corazón y la atención de millones de jóvenes alrededor del mundo es justo lo que necesitamos.

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance nos propone un viaje acompañando a Aang y sus amigos en una historia inigualable, que quienes tuvimos el honor de vivenciar en su momento, sabemos que está cargado de emociones y momentos únicos que al día de hoy no podemos soltar. Cargado de puzzles que vamos a ir desbloqueando con el progreso de la maestría de los distintos elementos, Avatar The Last Airbender: Quest for Balance promete tener contenido y horas de diversión para toda la familia.

Si bien por el momento no hay más novedades sobre el gameplay o la trama principal del juego, pudimos ver en algunos frames del maravilloso trailer a varios de los personajes que nos acompañarán durante nuestra aventura. Appa, Zuko, Katara y Toph son algunos de los personajes de la franquicia que dirán presente este otoño en nuestras consolas favoritas.