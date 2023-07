Sociedad Sportiva va por la clasificación a la final del Regional Pampeano

Dos de los tres equipos más fuertes en la historia del Regional Pampeano A de rugby, se enfrentarán este sábado por un lugar en la final de la decimocuarta edición.

Sociedad Sportiva, 3º clasificado en la fase regular, enfrentará a Sporting (2º) en partido que se jugará 15.30 y será arbitrado por Julián Fernández (Mar del Plata), quien tendrá como asistentes a Julián Severini (Sur) y a Santiago Moledo (Mar del Plata). El árbitro Fernández dirigió el choque de ida en la Villa Marista, donde Las Palomas dominaron buena parte del juego pero se le escapó el triunfo en los instantes finales (37-25). Las Palomas se tomaron revancha en La Carrindanga y ganaron por 37 a 34.

La semi de Primera se podrá ver en vivo a través de La Nueva Play, con emisión en directo de Rugby Report (relatos de Alejandro Sieli y comentarios de Raúl Rivas).

En la otra llave cruzarán Mar del Plata Club (número uno de la etapa clasificatoria y último bicampeón) frente a Universitario de Mar del Plata (4º), también 15.30 y con arbitraje de Santiago Bevaqua (Sur).

Los ganadores de hoy más el vencedor del partido por el tercer puesto -ambas instancias previstas para el próximo sábado 5 de agosto- clasificarán automáticamente al Torneo del Interior B de este año. El cuarto jugará una reválida ante el séptimo de la Región Centro (Córdoba).

No habrá clubes de la Región Pampeana en el TdI A porque quien más arriba terminó en el ránking 2022 fue Mar del Plata Club (18º), marginado de los 16 mejores (Sporting figura 27º y Sportiva 30º en un listado de 32 clubes de todo el país).

Por otra parte, Sportiva viene de ganarle a Uncas en Tandil 30-18, resultado que coronó la séptima victoria consecutiva, racha histórica de triunfos lograda también en la edición 2015.

Horarios y traslado

La presencia de Sociedad Sportiva en Mar del Plata con sus tres divisiones se da porque la Intermedia y la Preintermedia clasificaron a semifinales del Regional. La Inter cruzará hoy con Mar del Plata Club a las 13.15 (arbitraje de Nicolás Cosentino) y la Preintermedia con Los Cardos a las 11 (dirige Mariano Scianna), partido que también se llevará a cabo en el barrio Santa Celina. Además, Sporting-Cardos la otra semi de Inter (dirige Julián Severini) y Sporting-Mar del Plata la otra de Pre (Santiago Moledo).

Como informamos ayer Las Palomas cedieron localía en Preintermedia porque Cardos no quiso viajar a nuestra ciudad. A pesar del gesto deportivo, por el cual el club bahiense recibió un plus económico para movilizarse, no les reacomodaron los horarios de todo el bloque, para que los jugadores de Intermedia convocados al partido de Primera tengan tiempo suficiente para presentarse en Sporting.

La distancia entre las canchas de Mar del Plata Club y Sporting es de 13 kilómetros (unos 40 minutos en auto). Se decidió que los suplentes se trasladen a la Villa Marista en combi.

Bajas en el local

En Primera los equipos presentarán novedades y variantes. En Sportiva se producirán tres regresos de experiencia a la titularidad como el pilar Marco Ciccioli, el segunda línea Felipe Doria y el medio scrcum Francisco Cenoz.

El equipo que hoy volverá a ser dirigido por Tomás Aguirre, Ramiro Martínez Gambino y Martín Cisneros -José Conget fue padre recientemente- formará con Iñaki Azcoitía, Juan Lamberto, Marco Ciccioli; Francisco Cantalejos (capitán) y Felipe Doria; Luciano Hernández, Felipe Inchausti, Tomás Inchausti; Francisco Cenoz y Mateo Köhler; Pedro Zorzano, Agustín Machado, Joaquín Rey Saravia, Ignacio Payero; Patricio Cantalejos.

Sporting presentará varias ausencias: el pilar Luca Amalfitani, el tercera línea Lucas Gasparri, el fullback Joaquín Pérez Maraviglia y los medios scrum Santiago Charles y Justo Echeverría. En cambio recuperan al segunda línea Juan Cecive.

Ingresarán Adonis González, Federico Theaux, Rodrigo Collins; Juan Ignacio Cecive e Ignacio Castañón; Bautista Dallan, Franco Porini, Iván Fernández Criado; Ignacio Fuscaldo y Felipe Charles (capitán); Lucas Cedarry, Renato Abad, Agustín Zelezen, Julián Soberón; Joaquín García Argibay. Entrenadores: Santiago Plaza y Eduardo Zapiola.

Un poco de historia

Sportiva y Sporting ya protagonizaron semifinales en las ediciones 2011 y 2022, mientras que en la temporada 2012 animaron una final.

En 2011 se usó un formato similar de zonas al de este año, en un torneo que fue variando su sistema.

Ambos compartieron grupo, con triunfo del marplatense 11-8 en esa fase y luego 19-7 en la semifinal. Los dos encuentros, jugados en la Villa Marista.

Al año siguiente no coincidieron en las zonas, instancia en la que Sportiva ganó su grupo invicto. Por el formato no cruzaron en semifinales -Sportiva eliminó a Mar del Plata Club- pero sí en la final, que terminó igualada en 6 y consagró a Sporting por desempate reglamentario de tarjetas amarillas.

El año pasado hubo triunfo del marista en semifinales por 21-10 en Mar del Plata.

Finalmente, el último triunfo bahiense logrado de visitante data del 4 de julio de 2015, cuando el Blanco ganó 25-19.