Quevedo: "El automovilismo a veces te sorprende y en otras es ingrato"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

La revancha llegó demasiado rápido. Aunque esa condición de vencedor se venía insinuando hacía tiempo.

El bautismo triunfal del joven bahiense Braian Quevedo en la competitiva Clase 3 del Turismo Pista, y nada menos que en Termas de Río Hondo, plantea un escenario sumamente auspicioso desde varios puntos de vista.

El mismo lo catapulta de lleno en la batalla por la corona; y en cuanto al futuro no muy lejano, abriendo un abanico de muy interesantes oportunidades en el automovilismo nacional.

“A veces los fines de semana vienen perfectos y se opacan en una sola maniobra. Pero son carreras de autos y esas cosas pasan, siempre hay posibilidad que surjan situaciones desafortunadas que te dejen afuera, o bien que de golpe ligas y te encontras en un lugar que no esperabas”, nos cuenta Quevedo.

Con apenas 18 años, el bahiense, otrora volante de la Fórmula Renault Nacional, ya inscribió su nombre como vencedor en una de las divisionales nacionales más populares y competitivas del momento.

Así lo determina la cantidad y, especialmente, calidad de volantes.

Bien pudo ser en la quinta fecha, pero un toque (curiosamente con otro bahiense, Joaquín Volpe) lo dejó con las manos vacías y masticando bronca.

Pero lo dicho; en el deporte y, en todo ámbito de la vida, siempre hay revancha.

“Lo que menos pensaba es que iba a ganar, porque no estaba competitivo como en Toay. Acá en Termas, al menos en el comienzo del fin de semana, no era lo suficientemente competitivo. Pero se trabajó y mejoró mucho. Así se dio y bienvenido sea”, resaltó Quevedo, quien tripula un Toyota Etios del Tigre Racing, con motores de Jorge Caruso.

—¿Cómo hicieron para ganar después de ese arranque de fin de semana?

—Fue una suma de factores. Se trabajó desde el inicio, en los entrenamientos, que estuve dentro de los diez pero no tan contundente. Pero cuando gané la serie el sábado, el auto ya había dado un salto y se mostraba rápido. Y en la final, pude largar segundo y a correrlo a (Exequiel) Bastidas, que en entrenamientos nos sacaba 9 décimas. De hecho en la segunda mitad de carrera, el auto iba cada vez mejor y eso me permitió presionarlo para que no se escape. Él tuvo la mala suerte que se le rompió la selectora (caja) y ahí salté a la punta.

La siempre necesaria fortuna también hizo lo suyo. Aunque el baño triunfal llegó no sin antes sufrir y transpirar más de la cuenta, debiendo lidiar con un problema mecánico en su unidad en las postrimerías de la final.

“En las últimas tres vueltas se me rompió la tercera marcha y ahí tuve que manejar mucho para contener a (Franco) Fauret. Hice lo que pude para, en los rebajes y curvas, no perder tanta velocidad y mantenerlo atrás. Hubo que sufrir mucho”, remarcó.

“El automovilismo tiene eso, a veces te sorprende y en otros casos es bastante ingrato. Así como en Toay estaba para ganar, con un ritmo tremendo, me quedé con las manos vacías. Y ahora, que no estaba tan fuerte, la victoria llegó”, remarcó.

El triunfo lo cambió todo. Sacarse esa mochila de encima genera otro enfoque de competitivo a futuro, como también presenta nuevas y grandiosas oportunidades deportivas.

“Todavía no caigo, generó una emoción grande en todos. Como dije, no estaban las cosas dadas en el comienzo para ganar y la idea era llegar y sumar puntos. Ahora vamos a Río Cuarto, circuito que ya conocemos y donde el conjunto funciona muy bien; seguramente pueda dar pelea. Estoy tercero en el campeonato y no tan lejos, eso nos ilusiona para intentar pelearlo. Vamos a hacer lo posible”, se esperanzó el bahiense, ganador en el pasado en la Fórmula Renault Argentina.

Comienzo difícil

Previo al inicio de la temporada, y por los antecedentes del año anterior, Quevedo tenía en claro sus objetivos para 2023.

“No más de tres fechas”, había aventurado el joven bahiense que permanecería dentro del proyecto junto a su actual equipo, en caso que las herramientas disponibles no estén a la altura de las pretensiones.

“Habíamos puesto un plazo, si la cosa no funcionaba tomaríamos otro rumbo. Y justo en esa tercera fecha llegó el primer podio, en la siguiente repetí y ahora se ganó. No había mucha expectativa a principio de año, porque la temporada anterior, en esas carreras que hicimos dentro del equipo, las cosas no salieron bien. Pero este año la cosa cambió y todos están haciendo un tremendo trabajo. Está muy bien armada la estructura en la actualidad" destacó.

—¿Cuáles son las claves de este buen momento?

—Por un lado, contamos con un motorista que no tiene un mercado muy grande en la categoría y, lo más importante, que el equipo está trabajando con mucha intensidad permanentemente. Se hace mucho, especialmente en la previa a la carrera. Todo está impecable antes que empiece la actividad, y eso hace que ya en el primer contacto con la pista el rendimiento sea bueno.

A una máquina rápida y acorde hay que manejarla. Y en esa faceta, Quevedo da sólidos saltos cualitativos conforme avanzó el calendario.

Y eso se puede reflejar en la estadística: obtuvo Pole Position, ganó series, subió al podio y ya ganó su final.

Ello toma más valor si observamos el nivel de exigencia que alcanzó la divisional, con mecánica cada vez más sofisticada y un parque automotor con pilotos de notable roce nacional.

“Está muy competitiva, es una de las categorías nacionales que más se ve y dónde el piloto más tiene que manejar. Y eso, más los nombres que tiene, hace que sea muy difícil andar adelante, por lo que, cuando se te da, tiene un valor importante. Ahora tendremos que aprovechar el momento para lograr grandes cosas”, destacó.

"No se sumó en las primeras dos, pero de ahí en más fuimos candidatos en todas las carreras.. Ojalá se sigan abriendo puertas para proyectar a futuro, aunque la idea ahora es pelear hasta el final el campeonato", apuntó Quevedo.

—Correr en una sola categoría tiene que ver con este gran momento?

—A ver, en su momento hacer varias me sirvió mucho, porque te va dando experiencia en todos los autos. En lo que me subí, tanto tracción trasera como delantera, pude andar bien, también para aprender de la parte mecánica y cómo poner a punto un auto. Eso en el futuro es muy importante y ayudará a afianzarte en los equipos. Ahora, corriendo una sola fecha por mes, esperás con más expectativas y ganas esa competencia, y llegás enfocado 100% en eso.

Tercero en el campeonato, a 49 puntos del líder, el bonaerense Martín Chico.

Hacia allí está puesta la mira, aunque también se piensa en lo que viene.

"Había perdido un poco las esperanzas, sobre todo después de Toay, que encima era de puntaje y medio. Pero el panorama cambió, ahora estoy tercero, y viendo todo de otra forma. Trataré de sumar fuerte en lo que queda y no correr tan desesperado por ganar", aseguró.

"También estoy pensando en 2024. En estos días probaré un TC Mouras en La Plata, el Ford de Nicolás Impiombato, con la idea de empezar a conocer el auto y, si todo sale bien, se pueda debutar a fin de año. La intención es encarar el 2024 hacia la ACTC. Ojalá sea este año, pero sino será el próximo", cerró.