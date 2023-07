Corss Country: Manuel Córsico demuestra que le sobra "calle"

No para un día de entrenar, su meta está puesta en la medio maratón de Buenos Aires, el sitio sublime para quienes gozan del privilegio de correr.

Manuel Córsico viene de obtener logros notables que lo proyectan bien arriba en el plano nacional. Primero se adjudicó la competencia provincial de corss country que tuvo desarrollo en nuestra ciudad y luego obtuvo el sexto puesto en el certamen Argentino de la especialidad en Oberá, Misiones.

“Me propuse superarme día a día, mejorar los tiempos. El atletismo es parte de mi rutina diaria, es como que estoy programado para salir a correr, jajaja”, dijo el bahiense Córsico, quien durante años representó a Laprida y ahora lo hace para la Asociación Bahiense.

A los 28 años transita su mejor momento, aunque sus inicios en el atletismo datan de 2013, cuando participó de la primera edición de la carrera de la inclusión.

“Al principio hacía pista para lograr una buena base y así correr más rápido en las carreras de calle, que son mi fuerte. Tengo un buen entrenador, como Miguel Rodríguez, quien me manda la rutina por whatsap y está pendiente de todo”, dijo Córsico.

“Lo de Laprida surgió porque mi madre es de allá, por eso me federé para poder representarlos. Pero siempre viví en Bahía, entreno y tengo a mi familia acá”, señaló.

“A los tres meses de haber arrancado con Miguel (foto) hice una prueba en Mar del Plata, en la pista de sintética. Luego participé de los torneos organizados por la ABA. Me fui aggiornando, conociendo a otros competidores. El piso sintético te ayuda a hacer una buena base cuando competís en 1500 o 3000 metros; luego pase a 5 y 10k, además de la media maratón”, remarcó.

En 2020 fue su última incursión en pista en Mar del Plata.

“No me fue sencillo en lo económico, porque los gastos son enormes. Desde entonces estuve priorizando las carreras de calle, donde los premios son importantes y los gastos menores”, remarcó.

--¿Cómo manejás tu rutina?

--Me lleva tiempo y paciencia. La base aeróbica se complementa con pasadas, habida cuenta que hay días que entreno en doble turno. Se va mejorando la condición muscular, la resistencia es mayor.

“Por la mañana hago una entrada en calor de 8 kilómetros y por la tarde el trabajo principal que demanda unas tres horas. Cuando no hago el doble turno las jornadas son de una hora y media por día. Lo ideal es sumar unos 130 kilómetros semanales en lo aeróbico, al margen del trabajo de pasadas de 200, 500 o 700 metros”, puntualizó.

--¿Cómo hacés para no perder la motivación?

--Tengo una mentalidad muy enfocada. Mi lema es que puedo hacerlo, redoblo el esfuerzo para no caerme. Para estar compitiendo a nivel nacional se necesita de superación permanente, constancia y conducta. Con 28 años estoy en un momento muy bueno, ingresando a la etapa donde el atleta da el máximo, entre los 33 y 36 años”, dijo.

--¿Cómo te cayó la noticia de lo ocurrido con Fede Bruno?

--Fue una sorpresa total. Para mí es un referente del ateltismo. Hay una suspensión por dóping positivo, pero ojalá él pueda demostrar lo contrario.

"Puedo alternar carreras en 5, 7 y 10 kilómetros, corriendo dos al mes. Si corro maratón es distinto, porque demandas mayor tiempo de recuperación", señaló Córsico.

--¿Cómo evaluás tus éxitos recientes?

--Un salto de calidad. Haber ganado la etapa provincial de cross country y terminado en el sexto en Misiones me deja bien posicionado. En el torneo Pampa a Traviesa de Santa Rosa, a principios de año, terminé séptimo, pero con una excelente marca en lo 21k; y en Olavarría pude ganar un cross organizado por Municipales. Y fui segundo en la media maratón de Mar del Plata 2022.

“También fue un logro importante el primer puesto obtenido en el Campeonato Provincial de Pista en Mar del Plata 2020”.

--¿Los terrenos influyen en el recorrido?

--Si, porque cambian los tiempos. En Oberá me tocó una pendiente elevada tremenda y curvas, además del clima que es muy húmedo. Hice 37 minutos, dos por encima del ganador, contra los 31,50 del certamen bonaerense en Bahía, con otro tipo de superficie.

--¿Cómo hacés para solventar tus gastos?

--De mi bolsillo, jajaja. Cuesta venderse por las redes y conseguir sponsor. Tengo el apoyo de óptica Faro, que me da lentes para entrenar. También me da una mano la ABA.

--¿Tu próxima carrera?

--La de Satsaid a principios de agosto. Y para fines de ese me la media maratón de Buenos Aires. Mi intención es bajar el tiempo, sin importar el puesto. Hoy corro en 1h 07m 00s. La idea es bajar a 1h 05m 30s. La carrera del año pasado tuvo el mejor nivel en la historia de Sudamérica. El ganador fue el etíope Beyata Dibaba con 1h 29s, imposible de igualar. El primer argentino (Bruno) finalizó con 1h 02m 47s, pero lamentablemente dio positivo en el antidoping.

La alimentación, el grupo de running y la familia

"No tengo nutricionista. Trato de ser equilibrado en todo y de estar siempre bien hidratado. Los permitidos son contados, son muy estricto en el plan alimenticio", dijo Manuel Córsico.

--¿A quién admirás entre los atletas?

--Me gusta como corren Joaquín Arbe y el “Coco” Eulalio Muñoz, ambos de Esquel. Eulalio es muy humilde, sus metas pasan por superarse él mismo. Tuvo la virtud de ser el primer argentino en terminar una maratón en un Mundial de Atletismo.

--¿Cuál es tu sueño en el futuro inmediato?

--Poder correr debajo de 30 minutos los 10k hasta los 34 y 35 años. Ahora estoy cerquita, es un tiempo que me permitirá codearme con los mejores.

“También, algún día, poder participar de una carrera internacional o hacer un podio en la media maratón de Buenos Aires en la general. También proyecto correr una maratón completa”, expuso.

--¿Qué hacés además de correr?

--Soy profesor de educación física y trabajo como empleado de comercio; tambvén estoy a cargo de un grupo de running. Los martes y jueves nos juntamos en el parque o en otros lugares de la ciudad. Ellos entrenan todos los días.

"Por caso, del grupo, Nahuel Giménez (24 años) tiene muchas condiciones y trato de aportar mis conocimientos para que pueda ir mejorando", contó.

--¿Cómo se compone tu grupo familiar?

--Mi padre se Marcelo y su mamá María Eugenia. Tengo hermanos, pero ninguno se dedicó a hacer deportes.

"Y vivo con mi novia (Jazmín) cerca del Parque de Mayo. Aprovecho la vieja pista del parque. Con algunos chicos la fuimos mejorando; cada tanto se pasa la máquina y los agrimensores estuvieron tomando medidas. La idea es que se pueda recuperar en su totalidad", aseguró.