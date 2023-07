Araceli González reveló que tiene SIBO: "Son los stops que nos pone la vida"

En los últimos días, Araceli González venía sintiendo un malestar en la zona del estómago que la tenía preocupada porque no podía dar con el diagnóstico concreto. Finalmente, luego de una serie de análisis detectaron que la actriz tiene Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO), un síndrome que provoca dolor estomacal que en el último tiempo se volvió cada vez más común.

En sus redes sociales, la actriz puso al día a sus seguidores respecto a esta situación. "Lo tomé con mucha calma, no me estresó el diagnóstico, porque ya sabés lo que tenés y podés abordarlo como corresponde", analizó. Y en el mismo sentido, señaló que también lo tomó como un llamado de atención para un ritmo de vida que había adquirido bastante frenético debido a sus actividades empresariales. En este sentido, la actriz agregó que si bien siempre fue cuidadosa con su alimentación, este ritmo le impedía comer de la manera más apropiada. "No consumo lactosa porque soy intolerante, ni gluten porque no me hace bien", aclaró.

Como parte del proceso de interiorización en el tema, Araceli señaló que una amiga de su hija Flor Torrente también contrajo el virus y le recomendó una nutricionista para su tratamiento. "Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada, son los stops que nos pone la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta. Lo bueno es estar lúcido para darse cuenta a tiempo", manifestó, y destacó el costado positivo. "Me sirve para volver al camino de comer bien, con los tiempos correspondientes".

También propuso llevar la calma a sus seguidores. "Veo que hay un acelere del otro lado. Muchos, que como yo, no sabían lo que es, muchos que saben todo y te recomiendan nutricionista, y la verdad que no me asusta la dieta, al contrario, me pone muy bien", señaló. Y prometió continuar el feedback con sus seguidores para cuando tenga el panorama un poco más claro. "Lo más importante es tener el diagnóstico, muchas veces nos sentimos inflamados del abdomen, constipados, mal de los intestinos, que nos cae todo horrible. Es importante ir a un médico para saber qué tenemos y nos trate como corresponde", aconsejó.

Finalmente, la actriz contó que con su pareja Fabián Mazzei estuvieron investigando al respecto y llegaron a la conclusión de que se trata de una alimentación similar a la que tenía tiempo atrás. Y más adelante, compartió la merienda del sábado por la tarde, basada en la nueva alimentación. Café no torrado, sin azúcar ni stevia, leche de almendras sin azúcar, queso untable de castañas de cajú y galletas de arroz sin lactosa ni azúcar. "Dieta SIBO", resumió. (Teleshow)