Martín Demichelis, tras la fiesta de River campeón: "Este club demanda ganar, ganar y ganar"

Martín Demichelis habló de la fiesta de River campeón de la Liga Profesional 2023 tras la victoria 2-1 sobre Racing para cerrar con broche de oro un torneo que perdurará en la memoria de los fanáticos del elenco riverplatense y entró en detalles sobre la gran exigencia que reina sobre el club de Núñez.

"La vorágine del día a día en River te exige muchísimo. La historia de este club demanda ganar, ganar y ganar. Daremos la vuelta, nos quedamos concentrados y ya pensar en el martes que es importante", inició el entrenador del Millonario.

"Nos costó al inicio, perdimos el segundo partido en Córdoba (ante Belgrano), perdimos el segundo partido de local con Arsenal, perdimos el primer partido de la Copa (Libertadores) en Bolivia, el tercero en Brasil (ante Fluminense), nos costó como todo inicio de algo nuevo. Nos acomodamos y desde que nos acomodamos en esa octava fecha haya en Junín (ante Sarmiento) creo que ahí entendieron todos que estábamos preparados, incluso nosotros también y después por momentos el equipo ganó con supremacía muchos de los partidos", contextualizó el ex-jugador de la Selección Argentina que logra gritar campeón en su primer torneo como entrenador profesional.

"El primer tiempo de hoy... (por anoche) no se olviden que Racing es un equipo de Copa Libertadores que ganó su fase de grupos, era una prueba importante para nosotros de cara al martes. El equipo me llenó de orgullo tantísimos partidos, me vi muy representado con la manera de jugar -que no es la mía, es la de la gente- y creo que hoy el hincha de River está feliz", concluyó.