Denuncian a una agencia de viajes de egresados: "De un día para el otro desapareció"

Silvia Muñoz, una de las madres de alumnos egresados que denuncian haber sido estafados por la sede bahiense de la empresa de viajes London Travel, contó esta mañana que "llevábamos depositados 1,7 millones de pesos y de un día para el otro la empresa cerró, desaparecieron todos los contactos que teníamos y nadie nos dice nada; no sabemos si los chicos van a poder viajar".

"Sólo tenemos un contacto de parte de la empresa, que es el abogado Maximiliano Gorg, pero lo que necesitamos es que alguien de London Travel nos diga si va a haber viaje para nuestros hijos o no".

Muñoz es de Junín de los Andes, madre de un alumno del colegio María Auxiliadora y relató que en junio del año pasado empezaron a pagar el viaje de egresados con destino a Pinamar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Hicimos una entrega de dinero en efectivo para acceder al paquete de viaje y después hicimos cuotas mensuales y consecutivas hasta mayo", mencionó en diálogo con Panorama, por LU2.

"En febrero la empresa nos informa que suspendían el canal de Pago Fácil como medio de pago y en junio nos informan que el CBU donde estábamos depositando quedaba también suspendido y que nos informarían nuevos canales de pago —continuó—. Esa fue toda la comunicación de la empresa. Hasta ese momento el grupo tenía 1,7 millones de pesos depositados".

La madre también dijo que trataron de comunicarse con la empresa por varias vías: "Estamos todas las familias desesperadas, enviamos mails, escribimos a la página, mandamos mensajes al WhatsApp...".

"Paralelamente, los primeros días de junio, el coordinador y promotor, que es quien nos vendió el viaje acá en Junín de los Andes, el señor Juan Pablo González, les dijo a los chicos que ya no trabajaría para London travel, salió del grupo de WhatsApp y después los bloqueó a todos", relató.

La incertidumbre actual radica en si los chicos van a poder realizar el viaje o no.

"Estamos a una distancia bastante importante de Bahía Blanca, pero fueron familiares a la sede y está cerrada. El abogado, Maximiliano Gorg, habla de la parte legal pero no nos dice si la empresa va a cubrir o no el viaje de los chicos", agregó.

"Nos enteramos que pasó lo mismo en otras localidades, algo lamentable para los chicos y para nosotros. Ni siquiera sabemos si tenemos que empezar de cero, queremos que los chicos terminen bien el año. Ellos están muy angustiados y no es justo. No tenemos respuesta, desapareció totalmente la empresa London travel. Son un desastre, la verdad a mí me genera mucha impotencia, es muy poco serio", completó Muñoz.