Batalla tuvo que aclarar sus dichos: "No me olvido de River, de dónde salí"

El arquero de San Lorenzo de Almagro, Augusto Batalla, figura de su equipo en el triunfo de su equipo ante Platense por 4 a 3 en la definición con tiros penales por Copa Argentina, luego de igualar 0 a 0, aseguró que "estaba convencido en mis compañeros y sabía que podía ayudar al equipo".

El golero, surgido en River Plate, contuvo dos penales y ejecutó el tiro final que le dio al equipo que dirige Rubén Darío Insúa a la siguiente fase del certamen nacional.

"Confiaba en mis compañeros y en mí, sabía que podía ayudar al equipo y lo pude realizar con la contención de los penales", señaló Batalla tras la victoria de San Lorenzo, en la que el arquero contuvo los disparos de Vicente Taborda y Ronaldo Martínez, al tiempo de convertir el quinto y definitivo.

Respecto de la ovación que recibió del público tras concluir el encuentro, Batalla destacó lo mucho que le costó llegar a su presente deportivo.

"Costo muchos años de trabajo, dando vueltas y como se dice en la jerga 'comiendo mierda' en lo personal, no el los clubes en los cuales estuve porque a todos les estoy agradecido: Atlético Tucumán, Tigre, Unión La Calera, O'Higgins, todos me ayudaron a crecer y hoy disfruto este momento". "El momento personal y futbolístico que estoy viviendo es inmejorable. Hoy sigo trabajando para seguir siendo mejor cada día, estar con mis compañeros al 200%". sostuvo.

Ante estas declaraciones, Batalla volvió a brindar declaraciones antes de abandonar el estadio y se vio obligado a aclarar.

"No hay que ser amarillistas, solamente dije que después de salir de River me costó muchos años estar en donde estoy hoy, pero no me olvido de dónde salí y soy un eterno agradecido. Tengo una relación enorme con todas las personas que trabajan en el club y fue mi casa, en donde me forme como jugador y persona", expresó.

Finalmente, el arquero comentó que "gracias a Dios disfruto de estar en este momento personal y futbolístco, que es el mejor. Trabajo día a día para estar ciento por ciento".